Semrush: provalo gratis per una settimana

Fin dal suo esordio, risalente a ormai più di 15 anni fa, Semrush è un punto di riferimento per il marketing online e non solo: in questo momento puoi iniziare la prova gratis della piattaforma per 7 giorni, così da valutare le sue funzionalità e capire se sono in grado di soddisfare le esigenze del tuo business. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e come può tornare utile per far crescere il tuo business.

Cosa puoi ottenere con la prova gratis di Semrush

Cosa si può fare nella settimana di test offerta senza alcuna spesa? La risposta arriva direttamente dalle pagine del sito ufficiale, con lo specchietto che riportiamo qui sotto, utile per riassumere alcuni degli obiettivi che si possono centrare grazie agli strumenti proposti.

Scoprire le strategia di marketing della concorrenza e trovare nuove opportunità di crescita;

individuare nuove parole chiave sulle quali puntare in ambito SEO;

creare nuovi contenuti in grado di mettersi in evidenza tra i risultati delle ricerche;

portare le proprie pagine in cima alle SERP e favorire le conversioni;

ottimizzare le informazioni relative alle proprie risorse;

raggiungere e acquisire nuovi clienti grazie a report dettagliati.

Quali sono le funzionalità incluse? Si va dall’analisi quotidiana del posizionamento nelle SERP dei motori di ricerca al suggerimenti utili per creare contenuti ottimizzati ai fini dell’indicizzazione (anche attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale), senza dimenticare l’indagine approfondita del traffico generato, il monitoraggio delle keyword migliori per le campagne di marketing, la pianificazione delle pubblicazioni sui social network, la gestione della brand reputation e molto altro ancora.

Sono oltre 10 milioni i professionisti del settore che hanno già scelto di affidarsi a Semrush e la soluzione ha ottenuto ben 21 premi internazionali come miglior software SEO tra quelli proposti dal mercato. Ancora, il 30% delle società presenti nell’elenco Fortune 500 ne fa uso in qualità di tool per il marketing. Alcuni delle realtà in questione, citate direttamente dal sito ufficiale sono Tesla, Decathlon, Procter & Gamble, Samsung, Fobes, IBM e Walmart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.