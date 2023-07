Le cuffie on-ear Sennheiser HD 599 a metà prezzo

Progettate per chi non accetta compromessi in termini di qualità audio, le cuffie on-ear Sennheiser HD 599 sono protagoniste oggi su Amazon con uno sconto del 50% rispetto al listino proposto in occasione dell’evento Prime Day, ma solo per poche ore (o fino all’esaurimento delle unità). Rappresentano un concentrato di design e tecnologia al servizio di chi le indossa.

Sennheiser HD 599, l’affare di oggi su Amazon

Il design Ergonomic Acoustic Raffinement incanala il segnale direttamente alle orecchie, mentre la fascia imbottita assicura il massimo del comfort anche quando le si utilizza per molto tempo. Un prodotto premium, dotato di trasduttori con bobine in alluminio per una dinamica eccellente senza distorsioni. Sono due i cavi forniti: uno di tre metri con jack da 6,3 millimetri per i sistemi di home entertainment e uno da 1,2 metri con jack da 3,5 millimetri per smartphone, tablet e notebook. Se vuoi saperne di più, trovi tutte le altre informazioni (e altre immagini) nella descrizione completa.

La promozione in corso propone le cuffie on-ear Sennheiser HD 599 al prezzo finale di 79,99 euro, grazie allo sconto del 50% rispetto al listino ufficiale. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita dall’e-commerce in un paio di giorni.

Ricordiamo che l’offerta rimarrà accessibili solo per poche ore, fino alla conclusione del Prime Day (23:59 di mercoledì 12 luglio) e che anche in non abbonati possono approfittarne. Come? Non bisogna far altro che iniziare subito il mese di prova, senza mettere mano al portafogli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.