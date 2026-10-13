 Sensing Art, gli occhiali AI di Meta raccontano i capolavori di Brera
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Sensing Art, gli occhiali AI di Meta raccontano i capolavori di Brera

Da Caravaggio al Bacio di Hayez, gli occhiali AI di Meta attivano audiodescrizioni automatiche per scoprire otto capolavori a Brera.
Sensing Art, gli occhiali AI di Meta raccontano i capolavori di Brera
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Da Caravaggio al Bacio di Hayez, gli occhiali AI di Meta attivano audiodescrizioni automatiche per scoprire otto capolavori a Brera.
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Si intitola Sensing Art: Capolavori oltre lo sguardo ed è l’iniziativa annunciata oggi, nata dalla collaborazione tra Meta, EssilorLuxottica e la Pinacoteca di Brera. Il progetto è stato messo in campo con l’obiettivo dichiarato di esplorare nuove modalità di accesso all’arte per le persone cieche e ipovedenti, facendo leva sulle potenzialità degli occhiali AI.

Il progetto Sensing Art: Capolavori oltre lo sguardo

Chi soffre di una disabilità visiva incontra inevitabilmente difficoltà nella fruizione delle opere. La galleria milanese offre già il percorso DescriVedendo che riduce le barriere percettive, accompagnando nella scoperta dei dipinti con accurate descrizioni morfologiche e spiegazioni storico-artistiche. La tecnologia degli smart glasses si integra proprio in questo programma, con le modalità presentate nel video qui sotto.

Quando l’utente si trova di fronte a uno dei capolavori della collezione, gli occhiali lo riconoscono, avviando automaticamente l’audiodescrizione attraverso gli speaker integrati. In questo modo, non è nemmeno richiesta l’interazione con lo smartphone o con un altro dispositivo, come avviene invece con le audioguide tradizionali. Ecco quali sono i quadri interessati.

  • Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti di Andrea Mantegna;
  • Cristo e la samaritana al pozzo di Annibale Carracci;
  • Il bacio di Francesco Hayez;
  • Portarolo seduto con cesta a tracolla, uova e pollame di Giacomo Ceruti (Pitocchetto);
  • Il ritrovamento del corpo di San Marco di Jacopo Robusti (Tintoretto);
  • Cena in Emmaus di Michelangelo Merisi (Caravaggio);
  • Madonna col Bambino e santi, angeli e Federico da Montefeltro di Piero della Francesca;
  • Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio.

Gli occhiali AI di Meta per il progetto Sensing Art: Capolavori oltre lo sguardo

Come già scritto, il progetto è stato sviluppato in collaborazione con EssilorLuxottica e la Pinacoteca di Brera. Tra le altre realtà coinvolte ci sono le associazioni ANS (Associazione Nazionale Subvedenti), UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. Il percorso è già aperto al pubblico: basta prenotare.

Restando in tema, un paio di mesi fa, Meta ha regalato 15.000 occhiali smart Ray-Ban all’associazione irlandese Vision Ireland che si occupa di sostenere persone cieche e ipovedenti.

Pubblicato il 13 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
13 ott 2026
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