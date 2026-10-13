 Apple Home Collection: termostati, videocamere e videocitofono
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Apple Home Collection: termostati, videocamere e videocitofono

Apple Home Collection comprende videocitofono, tre videocamere di sicurezza, serratura smart e due termostati realizzati da LG e Schneider Electric.
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Apple Home Collection comprende videocitofono, tre videocamere di sicurezza, serratura smart e due termostati realizzati da LG e Schneider Electric.
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Insieme allo smart display HomeView, allo smart speaker HomePod mini 2 e al set-top box Apple TV 4K, l’azienda di Cupertino ha annunciato la Apple Home Collection. Si tratta di accessori per la smart home realizzati in collaborazione con LG e Schneider Electric. Al momento nessuno di essi arriverà in Italia.

Videocamere, videocitofono, termostati e serratura smart

Apple ha fornito il design e la parte software necessaria all’integrazione con la sua piattaforma, lasciando l’onere della produzione a LG e Schneider Electric. Ovviamente funzionano esclusivamente con l’app Home installata su iPhone e possono essere controllati tramite comandi vocali di Siri AI. La privacy viene garantita con la crittografia end-to-end.

LG ha realizzato un videocitofono, tre videocamere, una serratura smart e un termostato. Il videocitofono Video Doorbell ha due videocamere, una che inquadra chi bussa alla porta (risoluzione 2.5K) e una che punta verso il basso per inquadrare i pacchi (risoluzione full HD). Ha un faretto integrato e può riprodurre un segnale acustico su HomeView, HomePod e HomePod mini. Il prezzo è 249,95 dollari.

La Floodlight Cam ha due faretti che si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento. Mostra immagini notturne a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il prezzo è 399,95 dollari. Anche la Outdoor Cam offre la visione notturna a colori in condizioni di scarsa illuminazione e può essere facilmente orientata. Il prezzo è 299,95 dollari.

La Indoor Cam si inclina automaticamente verso l’alto e verso il basso per regolare l’inquadratura quando l’utente osserva cosa accade in casa e si inclina di nuovo verso il basso per interrompere il monitoraggio non appena qualcuno del nucleo familiare rientra. Il prezzo è 199,95 dollari.

Gli utenti possono visualizzare le riprese in diretta e l’attività di videocitofono e videocamere direttamente dall’app Home su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K o HomeView. Ogni videocamera è compatibile con iCloud+ che offre accesso a 10 giorni di cronologia dei video. Sottoscrivendo i piani iCloud+ più costosi si ottengono le funzionalità di Apple Intelligence: descrizioni automatiche dei video e ricerca delle registrazioni con linguaggio naturale.

La Smart Deadbolt Lock sfrutta la tecnologia Ultra Wideband per capire quando l’utente si avvicina e a che distanza si trova dalla porta. Se è presente una chiave digitale su iPhone o Apple Watch compatibile con la porta, la serratura si apre in automatico. Può essere aperta anche con un tap usando iPhone o Apple Watch, codice PIN o con chiave fisica. Il prezzo è 349,95 dollari.

Ci sono infine due termostati, uno di LG e uno di Schneider Electric. Sfruttando l’intelligenza on-device di iPhone, la funzionalità Temperatura adattiva nell’app Home regola automaticamente i termostati in base alla presenza di persone nell’abitazione, all’orario di riposo o a eventuali periodi di assenza. Il prezzo è 199,95 dollari. Si possono eventualmente abbinare a sensori di temperatura e umidità installati in altre stanze (prezzo base di 39,95 dollari).

Saranno disponibili tra dicembre e inizio 2027. Videocitofono e videocamere arriveranno in Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Serratura smart e termostati solo in Canada e Stati Uniti.

Fonte: Apple

Pubblicato il 13 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 ott 2026
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