C'è chi vuol mettere un sensore smart nel WC, per il nostro bene

Il bagno, più nello specifico il WC, sembra essere diventato il nuovo territorio di conquista del mondo hi-tech. Dopo la videocamera Dekoda di Kohler Health tocca a Withings U-Scan. In questo caso non si tratta di una vera e propria novità. Il prodotto è infatti stato annunciato quasi tre anni fa, ma la commercializzazione prende il via solo ora. Di cosa si tratta? È un sensore per il water che si occupa di effettuare l’analisi delle urine.

Withings U-Scan per l’analisi delle urine in casa

Una volta collocato all’interno della tazza, ogni volta che viene sollecitato attiva un movimento attraverso un circuito microfluidico inietta il campione di urina in una capsula di test. L’esame avviene attraverso un modulo ottico. Le informazioni raccolte sono poi trasmesse via Wi-Fi a un’applicazione che può tornare utile per monitorare i valori nel tempo.

Sono disponibili due tipologie di cartucce, ognuna delle quali progettata per misurazioni specifiche. Nutrio rileva il livello di vitamina C, lo stato di idratazione, la bio-acidità e i livelli di chetoni, Calci si occupa invece dei livelli di calcio, dello stato di idratazione e della bio-acidità.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con un profilo brevettato dotato di uno schienale a conchiglia. C’è anche la stazione di ricarica (sì, la batteria interna ne ha bisogno ogni tre mesi) che si occupa anche di igienizzare il dispositivo. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

L’urina contiene 3.000 metaboliti ricchi di informazioni sulla salute, eppure la maggior parte delle persone la analizza solo una volta all’anno. U-Scan cambia questa situazione con un’analisi automatica a casa, sbloccando potenti benefici per la salute quotidiana.

L’innovazione si paga e Withings U-Scan non fa eccezione. Non si tratta di un prodotto economico: è proposto al prezzo di 349,95 euro con il pacchetto Proattivo che include una cartuccia per due/quattro misurazioni settimanali e un totale di 22 test, mentre quello Intensivo con due cartucce costa 429,96 euro.

Ricordiamo che il brand è stato controllato in passato da Nokia (dal 2016 al 2018), fino a quando il fondatore Éric Carreel non ne ha riacquisito la proprietà.