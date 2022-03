Serena Williams, dal tennis agli NFT con Sorare

Il film “Una famiglia vincente” racconta la storia di Richard Williams (impersonato da Will Smith), padre delle sorelle Venus e Serena Williams, nonché allenatore delle loro prodezze balistiche sui campi da tennis di tutto il mondo. Ma il film è stato girato nel 2020 e manca di un tassello ufficializzato soltanto da poche settimane: Serena Williams, oltre ad essere una campionessa sportiva, è diventata anche una imprenditrice di successo diventando Board Advisor del gruppo Sorare.

Serena Williams entra in Sorare

Sorare è una piattaforma pensata per sviluppare un nuovo concetto di Fantacalcio basato sugli NFT. L’idea è di per sé particolarmente intelligente, poiché porta in commistione un modello di business nascente con un gioco che appassiona milioni di giocatori in tutto il mondo. La collezione delle figurine diventa qualcosa di ben più ampio, fino a sconfinare nell’investimento vero e proprio, grazie alla capacità dell’azienda di mettere insieme l’intuito del giocatore con il controllo delle risorse scambiabili attraverso gli NFT. Le possibilità evolutive sono peraltro ancora immense, poiché la dimensione ludica potrà ancora ulteriormente ampliarsi fino a creare un vero e proprio Metaverso dello sport internazionale. I football manager del passato sono superati: oggi gli NFT possono creare qualcosa di nuovo e di ben più eccitante dal punto di vista ludico.

Il board già conta nomi quali Gerard Piqué o Antoin Griezmann, nomi che già lasciano preludere la dimensione raggiunta dall’azienda. L’apertura a Serena Williams alza ulteriormente l’asticella per due motivi: spalanca le porte del servizio sia al mondo dello sport femminile, sia ad un perimetro agonistico in grado di andare ben oltre la sola dimensione calcistica.

Serena Williams è tra le figure più importanti dello sport e della cultura, ha ridefinito il concetto di atleta e di imprenditrice moderna, compresi i suoi successi di investimento senza precedenti. Il consiglio strategico che Serena porterà nella costruzione di uno dei marchi di intrattenimento sportivo più iconici è inestimabile. Sono entusiasta di averla a far parte della nostra squadra. Insieme, creeremo nuovi modi in cui i fan potranno interagire con i loro atleti preferiti. Nicolas Julia, CEO Sorare

L’idea che porta avanti Sorare è quella di offrire a chiunque la possibilità di possedere (oltre che tifare) un simulacro dei propri beniamini per condividerne le sorti nella buona e nella cattiva sorte sportiva. Il valore degli NFT aumenterà punto dopo punto e diminuirà sconfitta dopo sconfitta, consentendo di premiare quanti hanno la maggior conoscenza ed il maggior intuito per il talento. Il progetto ha costruito sulla blockchain un round da oltre mezzo miliardo di dollari, il che rende la startup tra le più finanziate a livello europeo: un’idea vincente che ha bisogno di nutrirsi di campioni per poter alimentare ulteriori ambizioni e ulteriore significato.

Sorare è un progetto unico nel suo genere, ha già coinvolto varie squadre della Serie A e con Serena Williams a bordo si appresta a creare qualcosa di nuovo e di ulteriore. Che il mondo dello Sport stia evolvendo rapidamente su questo fronte è chiaro da tempo: con Sorare è possibile aprire ad un nuovo tipo di coinvolgimento tra club, campionati, beniamini e tifosi, creando ricchezza ulteriore sulle emozioni che il campo è in grado di offrire. Giocare è semplice: si parte da qui.

