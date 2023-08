Serie A 2023/2024: dove vedere le partite della prima giornata

Ci siamo quasi: il campionato di Serie A sta per tornare in campo con la nuova stagione 2023/2024. Mancano pochi giorni alla partenza. Anche quest’anno sarà possibile guardare tutte le partite di Serie A su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport ha l’esclusiva di 7 partite per ogni turno e la co-esclusiva di 3 partite.

Per questa stagione, DAZN propone diverse novità: c’è l’abbonamento annuale da 299 euro che permette di ridurre la spesa complessiva ed è disponibile anche il canale Zona DAZN, ora accessibile sul satellite tramite Sky o Tivùsat per tutti gli abbonati DAZN.

Per attivare subito l’abbonamento a DAZN è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto.

Serie A 2023/2024 su DAZN: offerte, abbonamenti e costi

Per vedere la Serie A 2023/2024 su DAZN è possibile scegliere tra due abbonamenti, Standard e Plus (quest’ultimo aggiunge il doppio accesso alla piattaforma anche utilizzando due connessioni Internet differenti). Per entrambi gli abbonamenti è possibile scegliere tra il mensile, il mensile con vincolo annuale e l’annuale.

Questi sono i costi di DAZN Standard:

mensile: 40,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 30,99 euro al mese

annuale con pagamento in un’unica soluzione: 299 euro per un anno pari a circa 24,91 euro al mese

Qui, invece, ci sono i costi di DAZN Plus:

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 45,99 euro al mese

annuale con pagamento in un’unica soluzione: 449 euro per un anno pari a circa 37,41 euro al mese

Dopo aver attivato una delle offerte DAZN, direttamente dall’area clienti è possibile attivare anche Zona DAZN, su Sky oppure su Tivùsat. Il costo è di 7,5 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Il calendario della prima giornata di Serie A 2023/2024

La Serie A parte il 19 di agosto. Di seguito, è possibile consultare il calendario completo della prima giornata.

Frosinone-Napoli : sabato 19 agosto, 18.30

: sabato 19 agosto, 18.30 Empoli-Hellas Verona : sabato 19 agosto, 18.30

: sabato 19 agosto, 18.30 Inter-Monza : sabato 19 agosto, 20.45

: sabato 19 agosto, 20.45 Genoa-Fiorentina : sabato 19 agosto, 20.45

: sabato 19 agosto, 20.45 Roma-Salernitana : domenica 20 agosto, 18.30

: domenica 20 agosto, 18.30 Sassuolo-Atalanta : domenica 20 agosto, 18.30

: domenica 20 agosto, 18.30 Lecce-Lazio : domenica 20 agosto, 20.45

: domenica 20 agosto, 20.45 Udinese-Juventus : domenica 20 agosto, 20.45

: domenica 20 agosto, 20.45 Torino-Cagliari : lunedì 21 agosto, 18.30

: lunedì 21 agosto, 18.30 Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, 20.45

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.