 Serie A al via: ecco cosa devono fare gli abbonati DAZN in vacanza all'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Serie A al via: ecco cosa devono fare gli abbonati DAZN in vacanza all'estero

L'utilizzo di una VPN si rende indispensabile per evitare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming.
Serie A al via: ecco cosa devono fare gli abbonati DAZN in vacanza all'estero
Sicurezza VPN
L'utilizzo di una VPN si rende indispensabile per evitare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Sabato 22 agosto, con gli anticipi Udinese-Como e Inter-Monza nel tardo pomeriggio, prenderà il via ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie A, che vede la squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu campione in carica dopo lo scudetto vinto nell’ultimo campionato. In questo fine settimana saranno ancora migliaia gli italiani in vacanza all’estero, intenti a godersi i primi – o gli ultimi – giorni di ferie, ma che allo stesso tempo non vedono l’ora di seguire la loro squadra del cuore al debutto.

C’è però un problema: all’estero i contenuti streaming – anche quelli per i quali si ha un regolare abbonamento – nel caso specifico DAZN – sono bloccati dai provider di rete nazionali a causa delle restrizioni geografiche. Tale blocco rende di fatto impossibile guardare la prima giornata di Serie A, così come tutti gli altri contenuti streaming che si vorrebbero guardare durante la propria vacanza fuori dall’Italia.

Per risolvere, o meglio per aggirare il blocco geografico, la soluzione è attivare un servizio VPN che consente di nascondere il proprio indirizzo IP e, al tempo stesso, simulare una connessione da un altro Paese. Nel caso specifico, basterà sottoscrivere un piano VPN e connettersi a un server VPN posizionato in Italia per far credere di essere connessi dal Bel Paese.

Una delle migliori VPN per rapporto qualità prezzo è inclusa nel pacchetto Total VPN dell’azienda di sicurezza informatica Total Security, che comprende anche un antivirus pluripremiato contro i malware e un blocco degli annunci pubblicitari per navigare in modo più sereno e libero quando si è connessi a Internet. Il piano annuale di Total VPN è in offerta a 1,59 euro al mese.

Pagina offerta Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN

VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN
NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta

NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta
VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)

VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)
Scoperte 737 estensioni VPN malevole sullo store di Chrome

Scoperte 737 estensioni VPN malevole sullo store di Chrome
VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN

VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN
NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta

NordVPN senza limiti per 28 mesi e 3 GB gratis per Internet all'estero, ecco l'offerta
VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)

VPN senza limiti per 27 mesi, ecco la promo di Surfshark (-85%)
Scoperte 737 estensioni VPN malevole sullo store di Chrome

Scoperte 737 estensioni VPN malevole sullo store di Chrome
Federico Pisanu
Pubblicato il
19 ago 2026
Link copiato negli appunti