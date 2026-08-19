Serie A al via: ecco cosa devono fare gli abbonati DAZN in vacanza all'estero

Sabato 22 agosto, con gli anticipi Udinese-Como e Inter-Monza nel tardo pomeriggio, prenderà il via ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie A, che vede la squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu campione in carica dopo lo scudetto vinto nell’ultimo campionato. In questo fine settimana saranno ancora migliaia gli italiani in vacanza all’estero, intenti a godersi i primi – o gli ultimi – giorni di ferie, ma che allo stesso tempo non vedono l’ora di seguire la loro squadra del cuore al debutto.

C’è però un problema: all’estero i contenuti streaming – anche quelli per i quali si ha un regolare abbonamento – nel caso specifico DAZN – sono bloccati dai provider di rete nazionali a causa delle restrizioni geografiche. Tale blocco rende di fatto impossibile guardare la prima giornata di Serie A, così come tutti gli altri contenuti streaming che si vorrebbero guardare durante la propria vacanza fuori dall’Italia.

Per risolvere, o meglio per aggirare il blocco geografico, la soluzione è attivare un servizio VPN che consente di nascondere il proprio indirizzo IP e, al tempo stesso, simulare una connessione da un altro Paese. Nel caso specifico, basterà sottoscrivere un piano VPN e connettersi a un server VPN posizionato in Italia per far credere di essere connessi dal Bel Paese.

Una delle migliori VPN per rapporto qualità prezzo è inclusa nel pacchetto Total VPN dell’azienda di sicurezza informatica Total Security, che comprende anche un antivirus pluripremiato contro i malware e un blocco degli annunci pubblicitari per navigare in modo più sereno e libero quando si è connessi a Internet. Il piano annuale di Total VPN è in offerta a 1,59 euro al mese.