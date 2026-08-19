 VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN
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VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con 3 GB gratis da usare all'estero, ecco la promo da attivare in questo momento.
VPN illimitata e Internet all'estero gratis: ecco la promo di NordVPN
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Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con 3 GB gratis da usare all'estero, ecco la promo da attivare in questo momento.
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Per chi viaggia all’estero, anche solo per una settimana di vacanza, è utile avere una VPN illimitata, in grado di proteggere la connessione, permettendo di navigare in sicurezza. In aggiunta, per accedere a Internet, è utile poter contare su una eSIM con Giga inclusi da usare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

La combinazione di questi due elementi viene garantita da NordVPN, oggi disponibile in offerta scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione). Il costo è ridotto a 3,33 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

In aggiunta, i nuovi utenti che attivano questa promo possono ottenere un coupon con 3 GB gratis di traffico per una eSIM Saily. Si tratta di un modo molto vantaggioso per combinare VPN e connessione all’estero. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accedendo al box qui di sotto.

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VPN senza limiti, è il momento di scegliere NordVPN

NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN senza limiti. Il servizio prevede la protezione della crittografia, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata, oltre a una politica no log, che elimina il tracciamento dell’attività online.

Da segnalare anche l’accesso a un network di server sparsi in tutto il mondo, che consente all’utente di selezionare un server situato in un altro Paese, in modo da aggirare blocchi geografici e censure, semplicemente “spostando” il proprio IP. L’uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea senza limiti. 

Per accedere all’offerta in corso e utilizzare NordVPN, ottenendo anche un coupon per una eSIM con Saily, basta seguire la procedura online, accessibile qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 ago 2026
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