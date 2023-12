Serie A: calendario completo delle partite di gennaio 2024

Il gennaio della Serie A si apre con le partite che chiudono il girone di andata, assegnando ufficialmente il titolo di campione d’inverno e concludendo così la prima metà del campionato. Quattro turni, nessuno infrasettimanale, come ai vecchi tempi. Diamo uno sguardo ai match in programma.

Le partite di gennaio 2024 della Serie A

Se vuoi goderti tutti i match, dall’inizio alla fine, devi acquistare un abbonamento con DAZN. Scegli il Piano che preferisci e inizia fin da subito a vedere tutti i contenuti disponibili in streaming live e on demand dedicati allo sport. Ma se hai già DAZN e ti trovi all’estero allora devi fare un’altra cosa.



Ecco dunque il calendario completo di questo mese. Tra parentesi il giorno e l’orario dell’incontro, se già stabilito dalla Lega. Aggiorneremo l’articolo con nuovi dettagli non appena disponibili.

Giornata 19 (5, 6, 7 gennaio 2024)

Il big mach in programma per la giornata 19 è senza dubbio Roma-Atalanta. Scendono in campo all’Olimpico due squadre che hanno come obiettivo stagionale quello di raggiungere le prime posizioni della classifica per l’accesso diretto alle coppe europee.

Bologna-Genoa (5 gennaio, 20:45);

Inter-Verona (6 gennaio, 12:30);

Frosinone-Monza (6 gennaio, 15:00);

Lecce-Cagliari (6 gennaio, 18:00);

Sassuolo-Fiorentina (6 gennaio, 20:45);

Empoli-Milan (7 gennaio, 12:30);

Udinese-Lazio (7 gennaio, 15:00);

Torino-Napoli (7 gennaio, 15:00);

Salernitana-Juventus (7 gennaio, 18:00);

Roma-Atalanta (7 gennaio, 20:45).

Giornata 20 (14 gennaio 2024)

A scaldare il secondo weekend, nel mese più freddo dell’anno, è Milan-Roma. Alla prima del girone di ritorno, rossoneri e giallorossi si contendono tre punti importanti nella parte alta del tabellone.

Napoli-Salernitana (da definire);

Milan-Roma (da definire);

Fiorentina-Udinese (da definire);

Juventus-Sassuolo (da definire);

Monza-Inter (da definire);

Cagliari-Bologna (da definire);

Genoa-Torino (da definire);

Atalanta-Frosinone (da definire).

Giornata 21 (21 gennaio 2024)

L’incroci tra nerazzurri, Inter-Atalanta, è la partita clou della giornata numero 21. Un testa a testa che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre.

Empoli-Monza (da definire);

Sassuolo-Napoli (da definire);

Salernitana-Genoa (da definire);

Bologna-Fiorentina (da definire);

Lecce-Juventus (da definire);

Roma-Verona (da definire);

Torino-Lazio (da definire);

Frosinone-Cagliari (da definire);

Inter-Atalanta (da definire);

Udinese-Milan (da definire).

Giornata 22 (28 gennaio 2024)

Il mese di gennaio si chiude con un Lazio-Napoli da cui passa la qualificazione diretta alla prossima Champions League. È questo il big match del turno.

Verona-Frosinone (da definire);

Atalanta-Udinese (da definire);

Juventus-Empoli (da definire);

Milan-Bologna (da definire);

Genoa-Lecce (da definire);

Lazio-Napoli (da definire);

Monza-Sassuolo (da definire);

Fiorentina-Inter (da definire);

Salernitana-Roma (da definire);

Cagliari-Torino (da definire).

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutte le partite di Serie A, dieci incontri su dieci in ogni turno di campionato, sette dei quali in esclusiva. Attiva subito la tua sottoscrizione, scegliendo la formula che preferisci. Hanno diritto alla portabilità transfrontaliera tutti gli abbonati DAZN con metodo di pagamento attivo inserito correttamente nel proprio account. DAZN spiega che la portabilità Ue è disciplinata da specifiche normative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.