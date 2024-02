Serie A: calendario completo delle partite di marzo 2024

Il mese di marzo sarà decisivo per definire prospettive ed equilibri in vista della volata finale della Serie A e tra le partite in programma ci sono anche diversi big match. Le giornate inserite nel calendario dalla Lega sono quattro ed è prevista una sosta per le nazionali che vede l’Italia impegnata contro il Venezuela e l’Ecuador per due amichevoli prima degli europei.

Le partite di marzo 2024 della Serie A

La partenza è subito lanciata, con un turno che vede in scena Lazio-Milan e Napoli-Juventus. In quello successivo, sono di nuovo protagonisti i bianconeri nello scontro più interessante con Juventus-Atalanta, insieme a Fiorentina-Roma. C’è un altro big match dopo la sosta con Inter-Napoli, prima di chiudere il mese con Napoli-Atalanta, Fiorentina-Milan e Lazio-Juventus.

Ecco il calendario completo di marzo. Tra parentesi sono riportati la data e l’orario del fischio d’inizio. Questo articolo è scritto e pubblicato mercoledì 28 febbraio 2024.

Giornata 27 (1, 2, 3 e 4 marzo)

Lazio-Milan (1 marzo, 20:45);

Udinese-Salernitana (2 marzo, 15:00);

Monza-Roma (2 marzo, 18:00);

Torino-Fiorentina (2 marzo, 20:45);

Verona-Sassuolo (3 marzo, 12:30);

Empoli-Cagliari (3 marzo, 15:00);

Frosinone-Lecce (3 marzo, 15:00);

Atalanta-Bologna (3 marzo, 18:00);

Napoli-Juventus (3 marzo, 20:45);

Inter-Genoa (4 marzo, 20:45).

Giornata 28 (8, 9, 10 e 11 marzo)

Napoli-Torino (8 marzo, 20:45);

Cagliari-Salernitana (9 marzo, 15:00);

Sassuolo-Frosinone (9 marzo, 15:00);

Bologna-Inter (9 marzo, 18:00);

Genoa-Monza (9 marzo, 20:45);

Lecce-Verona (10 marzo, 12:30);

Milan-Empoli (10 marzo, 15:00);

Juventus-Atalanta (10 marzo, 18:00);

Fiorentina-Roma (10 marzo, 20:45);

Lazio-Udinese (11 marzo, 20:45).

Giornata 29 (15, 16 e 17 marzo)

Empoli-Bologna (15 marzo, 20:45);

Monza-Cagliari (16 marzo, 15:00);

Udinese-Torino (16 marzo, 15:00);

Salernitana-Lecce (16 marzo, 18:00);

Frosinone-Lazio (16 marzo, 20:45);

Juventus-Genoa (17 marzo, 12:30);

Verona-Milan (17 marzo, 15:00);

Atalanta-Fiorentina (17 marzo, 18:00);

Roma-Sassuolo (17 marzo, 18:00);

Inter-Napoli (17 marzo, 20:45).

Sosta per le nazionali (21 e 24 marzo)

Venezuela-Italia (21 marzo, 22:00);

Ecuador-Italia (24 marzo, 21:00).

Giornata 30 (30 marzo e 1 aprile)

Napoli-Atalanta (30 marzo, 12:30);

Genoa-Frosinone (30 marzo, 15:00);

Torino-Monza (30 marzo, 15:00);

Lazio-Juventus (30 marzo, 18:00);

Fiorentina-Milan (30 marzo, 20:45);

Bologna-Salernitana (1 aprile, 12:30);

Cagliari-Verona (1 aprile, 15:00);

Sassuolo-Udinese (1 aprile, 15:00);

Lecce-Roma (1 aprile, 18:00);

Inter-Empoli (1 aprile, 20:45).

