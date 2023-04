Serie A, giornata 31: le partite (orari e streaming)

Due big match e diversi incontri importanti per la definizione della classifica: la giornata 31 di Serie A che vedrà andare in scena Juventus-Napoli e Atalanta-Roma è l’ennesimo turno spalmato su ben quattro giorni. Il via già questa sera, venerdì 21, per poi attraversare l’intero fine settimana e concludere lunedì 24, a ridosso della festività.

JUV-NAP e ATA-ROM per la giornata 31 di Serie A

Come sempre, ecco un riepilogo delle partite in programma, gli orari e le piattaforme che le trasmetteranno in diretta streaming. Tutte le sfide saranno su DAZN, mentre tre andranno in onda in contemporanea anche su Sky/NOW, sempre con telecronaca in italiano, analisi, interviste, approfondimenti da bordocampo prima e dopo la gara.

Verona-Bologna, venerdì 21 aprile 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Salernitana-Sassuolo, sabato 22 aprile 15:00 ( DAZN);

Lazio-Torino, sabato 22 aprile 18:00 ( DAZN);

Sampdoria-Spezia, sabato 22 aprile 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Empoli-Inter, domenica 23 aprile 12:30 ( DAZN, Sky/NOW);

Monza-Fiorentina, domenica 23 aprile 15:00 ( DAZN);

Udinese-Cremonese, domenica 23 aprile 15:00 ( DAZN);

Milan-Lecce, domenica 23 aprile 18:00 ( DAZN);

Juventus-Napoli, domenica 23 aprile 20:45 ( DAZN);

Atalanta-Roma, lunedì 24 aprile 20:45 ( DAZN).

Per ingannare l’attesa, ecco la raccolta dei gol messi a segno nell’ultimo turno, tre a testa per le due romane.

Occhio anche a Sampdoria-Spezia e Udinese-Cremonese, che potrebbe rivelarsi importante per la zona salvezza, dove i grigiorossi hanno rilanciato le proprie ambizioni di permanenza in Serie A con due vittorie nelle ultime due partite. L’ultima parentesi del campionato si prospetta decisamente calda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.