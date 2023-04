Serie A, giornata 32: le partite (orari e streaming)

Si apre oggi un turno di campionato ricco di big match e di scontri da seguire: occhi puntati sulla giornata 32 di Serie A con il doppio incrocio sull’asse Milano-Roma ( Inter-Lazio e Roma-Milan) e con la sfida che potrebbe assegnare lo scudetto ( Napoli-Salernitana). Saranno definiti nuovi equilibri in ogni parte della classifica, sia nella zona che ospita la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League sia nelle retrovie, dove ancora non è tutto deciso per la salvezza.

INT-LAZ, ROM-MIL e NAP-SAL per la giornata 32 di Serie A

Diamo uno sguardo a tutte le partite del calendario, agli orari degli ingressi in campo e alle piattaforme dove sarà possibile guardarle in diretta streaming. Come sempre, DAZN le trasmetterà tutte, mentre tre andranno in onda in contemporanea anche su Sky e NOW.

Lecce-Udinese, venerdì 28 aprile 18:30 ( DAZN);

Spezia-Monza, venerdì 28 aprile 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Napoli-Salernitana, sabato 29 aprile 15:00 ( DAZN);

Roma-Milan, sabato 29 aprile 18:00 ( DAZN);

Torino-Atalanta, sabato 29 aprile 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Inter-Lazio, domenica 30 aprile 12:30 ( DAZN, Sky/NOW);

Cremonese-Verona, domenica 30 aprile 15:00 ( DAZN);

Sassuolo-Empoli, domenica 30 aprile 15:00 ( DAZN);

Fiorentina-Sampdoria, domenica 30 aprile 18:00 ( DAZN);

Bologna-Juventus, domenica 30 aprile 20:45 ( DAZN).

Per ingannare l’attesa che ci separa dal fischio d’inizio, ecco tutti i gol dell’ultimo turno, direttamente dal canale ufficiale YouTube della Serie A.

Nelle retrovie, sarà interessante seguire Cremonese-Verona, vera e propria ultima spiaggia per entrambe le squadre impegnate nella lotta per la salvezza. A chiudere i giochi sarà Bologna-Juventus di domenica sera, ennesimo bivio per la stagione dei bianconeri che stanno attraversando un momento non certo tranquillo.

