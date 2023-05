Serie A, giornata 37: le partite (orari e streaming)

Penultimo appuntamento della stagione per la Serie A, giunta alla giornata 37: ancora 180 minuti per gli ultimi verdetti del campionato. A questo giro, vanno in scena due big match, destinati a delineare equilibri, prospettive e ambizioni nella parte più alta della classifica. Su tutti, Juventus-Milan di domenica sera, un grande classico del calcio nostrano, che vede scontrarsi due squadre al momento non esattamente in grande forma.

JUV-MIL e INT-ATA nella giornata 37 di Serie A

C’è spazio anche per Inter-Atalanta, sfida tra nerazzurri ospitata dalla cornice di San Siro, dove il pubblico di casa festeggerà la vittoria della Coppa Italia maturata in settimana contro la Fiorentina. Come sempre, tutte le gare saranno in diretta streaming su da DAZN e tre verranno trasmesse in contemporanea anche da Sky e NOW. Di seguito gli orari e le piattaforme di riferimento.

Sampdoria-Sassuolo, venerdì 26 maggio 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Salernitana-Udinese, sabato 27 maggio 15:00 ( DAZN);

Spezia-Torino, sabato 27 maggio 15:00 ( DAZN);

Fiorentina-Roma, sabato 27 maggio 18:00 ( DAZN);

Inter-Atalanta, sabato 27 maggio 20:45 ( DAZN, Sky/NOW);

Verona-Empoli, domenica 28 maggio 12:30 ( DAZN, Sky/NOW);

Bologna-Napoli, domenica 28 maggio 15:00 ( DAZN);

Monza-Lecce, domenica 28 maggio 15:00 ( DAZN);

Lazio-Cremonese, domenica 28 maggio 18:00 ( DAZN);

Juventus-Milan, domenica 28 maggio 20:45 ( DAZN).

Per ingannare l’attesa, ecco in streaming la compilation dei gol messi a segno nell’ultimo turno.

I risultati della giornata 37 saranno importanti soprattutto per assegnare i posti utili alla qualificazione in Europa. I bianconeri, scivolati al settimo posto con la nuova penalizzazione, possono ancora sperarci in caso di vittoria contro il Milan, ma anche i rossoneri sono impegnati nel testa a testa per l’accesso alla prossima Champions League. Discorso simile per la Roma e per il già citato big match Inter-Atalanta.

Occhio anche nelle retrovie alla lotta salvezza che coinvolge tre squadre, Verona, Spezia e Lecce, impegnate rispettivamente contro Empoli, Torino e Monza.

