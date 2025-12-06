Serie A, il programma della 14^ giornata: debutta il nuovo Pass di DAZN

Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre andrà in scena la 14^ giornata di Serie A Enilive, stagione 2025-2026. Per l’occasione, debutterà il Pass Giornata, il nuovo prodotto pay-per-view di DAZN che consente ai titolari di un abbonamento Goal o MyClub Pass di acquistare tutte le partite di un’intera giornata di campionato, inclusi i pre e post-partita, più i programmi di approfondimento. Costa 19,99 euro una tantum e non prevede il rinnovo automatico: può essere attivato da desktop tramite la sezione “Mio Account”, seguendo il percorso “Servizi Aggiuntivi” e “pay-per-view”. Vi confermiamo che chi non ha un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo non potrà attivare il nuovo pass.

Le partite della 14^ giornata di Serie A e i telecronisti DAZN

Il calendario della 14^ giornata di Serie A 2025-2026 prevede diverse sfide interessanti. Sabato, alle ore 18:00, l’Inter ospiterà il Como a San Siro; domenica pomeriggio riflettori accesi sulla sfida d’alta classifica tra Lazio e Bologna, mentre alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona si giocherà il big match Napoli-Juventus. A chiudere il programma della quattordicesima giornata l’incontro di lunedì sera Torino-Milan.

Sabato 6 dicembre

15:00 Sassuolo-Fiorentina : telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Christian Brocchi

: telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Christian Brocchi 18:00 Inter-Como : telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

: telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni 20:45 Hellas Verona-Atalanta: telecronaca di Alberto Santi con il commento tecnico di Fabio Bazzani

Domenica 7 dicembre

12:30 Cremonese-Lecce : telecronaca di Luca Farina

: telecronaca di Luca Farina 15:00 Cagliari-Roma : telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin

: telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin 18:00 Lazio-Bologna : telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini

: telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini 20:45 Napoli-Juventus: telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini

Lunedì 8 dicembre

15:00 Pisa-Parma : telecronaca di Orazio Accomando

: telecronaca di Orazio Accomando 18:00 Udinese-Genoa : telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Alessandro Budel

: telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Alessandro Budel 20:45 Torino-Milan: telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro