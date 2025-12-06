Serie A, il programma della 14^ giornata: debutta il nuovo Pass di DAZN

Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre andrà in scena la 14^ giornata di Serie A Enilive, stagione 2025-2026. Per l’occasione, debutterà il Pass Giornata, il nuovo prodotto pay-per-view di DAZN che consente ai titolari di un abbonamento Goal o MyClub Pass di acquistare tutte le partite di un’intera giornata di campionato, inclusi i pre e post-partita, più i programmi di approfondimento. Costa 19,99 euro una tantum e non prevede il rinnovo automatico: può essere attivato da desktop tramite la sezione “Mio Account”, seguendo il percorso “Servizi Aggiuntivi” e “pay-per-view”. Vi confermiamo che chi non ha un abbonamento Goal o MyClub Pass attivo non potrà attivare il nuovo pass.
Le partite della 14^ giornata di Serie A e i telecronisti DAZN
Il calendario della 14^ giornata di Serie A 2025-2026 prevede diverse sfide interessanti. Sabato, alle ore 18:00, l’Inter ospiterà il Como a San Siro; domenica pomeriggio riflettori accesi sulla sfida d’alta classifica tra Lazio e Bologna, mentre alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona si giocherà il big match Napoli-Juventus. A chiudere il programma della quattordicesima giornata l’incontro di lunedì sera Torino-Milan.
Sabato 6 dicembre
- 15:00 Sassuolo-Fiorentina: telecronaca di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Christian Brocchi
- 18:00 Inter-Como: telecronaca di Dario Mastroianni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni
- 20:45 Hellas Verona-Atalanta: telecronaca di Alberto Santi con il commento tecnico di Fabio Bazzani
Domenica 7 dicembre
- 12:30 Cremonese-Lecce: telecronaca di Luca Farina
- 15:00 Cagliari-Roma: telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Dario Marcolin
- 18:00 Lazio-Bologna: telecronaca di Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
- 20:45 Napoli-Juventus: telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini
Lunedì 8 dicembre
- 15:00 Pisa-Parma: telecronaca di Orazio Accomando
- 18:00 Udinese-Genoa: telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Alessandro Budel
- 20:45 Torino-Milan: telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro