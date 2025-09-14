 Serie A: quali sono e come vedere al miglior prezzo le partite di oggi 14/9
Entertainment Sport

La Serie A torna in campo per una domenica di grande calcio che caratterizzerà la terza giornata di campionato. Anche questo turno sarà trasmesso interamente da DAZN con la possibilità per gli utenti di puntare su MyClubPass, il nuovo abbonamento che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore a meno di 30 euro al mese. Con 5 euro in più, invece, è possibile accedere al piano Full per guardare tutti i contenuti nel catalogo della piattaforma. Per accedere al servizio basta visitare il sito ufficiale di DAZN.

Accedi qui alle offerte DAZN

Le partite di oggi della Serie A

Ecco i match in calendario oggi, domenica 14 settembre:

12:30

  • Roma-Torino

15:00

  • Atalanta-Lecce
  • Pisa-Udinese

18:00

  • Sassuolo-Lazio

20:45

  • Milan-Bologna

Le offerte di DAZN per la Serie A

Per accedere a DAZN è possibile puntare su MyClubPass per seguire le partite della propria squadra del cuore. Le opzioni sono due:

  • 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese

In alternativa, è possibile puntare sul piano Full che permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. I costi sono:

  • 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
  • 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese

Per sfruttare la doppia visione serve, invece, il piano Family che, come quello Full, garantisce l’accesso a tutto il catalogo. I costi sono i seguenti:

  • 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
  • 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese

Per attivare uno dei piani di DAZN basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 set 2025

