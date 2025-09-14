Serie A: quali sono e come vedere al miglior prezzo le partite di oggi 14/9

La Serie A torna in campo per una domenica di grande calcio che caratterizzerà la terza giornata di campionato. Anche questo turno sarà trasmesso interamente da DAZN con la possibilità per gli utenti di puntare su MyClubPass, il nuovo abbonamento che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore a meno di 30 euro al mese. Con 5 euro in più, invece, è possibile accedere al piano Full per guardare tutti i contenuti nel catalogo della piattaforma. Per accedere al servizio basta visitare il sito ufficiale di DAZN.
Le partite di oggi della Serie A
Ecco i match in calendario oggi, domenica 14 settembre:
12:30
- Roma-Torino
15:00
- Atalanta-Lecce
- Pisa-Udinese
18:00
- Sassuolo-Lazio
20:45
- Milan-Bologna
Le offerte di DAZN per la Serie A
Per accedere a DAZN è possibile puntare su MyClubPass per seguire le partite della propria squadra del cuore. Le opzioni sono due:
- 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese
In alternativa, è possibile puntare sul piano Full che permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. I costi sono:
- 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
- 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese
Per sfruttare la doppia visione serve, invece, il piano Family che, come quello Full, garantisce l’accesso a tutto il catalogo. I costi sono i seguenti:
- 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
- 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese
Per attivare uno dei piani di DAZN basta seguire il link qui di sotto.