Serie Apple TV+: il meglio da vedere in vacanza (anche offline!)

Lo sappiamo: d’estate si stacca la spina, ci si mette il costume, si prende un bel gelato… ma anche il Wi-Fi del lido. E mentre il mare luccica, tu potresti startene in relax sotto l’ombrellone con il tuo fedele smartphone o tablet e… Apple TV+, il servizio streaming che più di tutti sa mixare qualità, emozioni e storie memorabili, oggi gratuito per 7 giorni!

Se non l’hai ancora provato, sappi che Apple TV+ ti offre una delle migliori selezioni di serie originali al mondo, con una qualità di scrittura e regia da fare invidia anche a Hollywood. E non serve fare mille abbonamenti: qui tutto è incluso, senza pubblicità e con nuove uscite ogni mese. 7 giorni gratuiti e poi, se decidi di tenerlo, sono solo 9,99€ al mese. Cosa aspetti?

Tutti i titoli migliori da godersi sotto l’ombrellone con Apple TV+

Pronto per la tua maratona estiva? Ecco le migliori serie da gustarti sotto l’ombrellone, tra un tuffo e l’altro!

Invasion

Sì, lo sappiamo. Gli alieni non sono proprio da spiaggia, ma “Invasion” riesce a rendere epica anche una domenica pomeriggio al camping. Suspense, mistero e una narrazione da brividi.

The Morning Show

Con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, questa è una delle serie di punta della piattaforma. Dietro le quinte di un talk show americano, tra scandali, giochi di potere e drammi personali. Un po’ soap, un po’ bomba mediatica: perfetta per divorare episodi uno dopo l’altro.

For All Mankind

Una delle serie più sottovalutate di Apple TV+. Immagina un mondo in cui i russi sono arrivati per primi sulla Luna e la corsa allo spazio non si è mai fermata. Tra fantapolitica e drama familiare, una serie da guardare anche in modalità astronauta sotto il sole: crema solare altissima e cuffiette.

Non aspettare: attiva oggi stesso la prova gratuita di 7 giorni di Apple TV+ e goditi tutto il catalogo senza limiti.