La serie TV più piratata del 2024 è...

Siamo giunti alla fine dell’anno e, come da tradizione, è arrivato il tempo dei bilanci, anche per quanto riguarda la pirateria. In questo articolo non ci concentriamo su calcio e Piracy Shield, né sulla lotta alle IPTV illegali, ma nello specifico sulle serie TV. Qual è quella finita con maggiore frequenza nel mirino dei download attraverso le reti P2P?

La Top 10 delle serie TV più piratate nel 2024

Si tratta di House of the Dragon, per la quale in estate è stata resa disponibile la seconda stagione. Il prequel de Il Trono di Space, prodotto da HBO, ha distaccato The Boys e Shogun in questa particolare classifica. Riportiamo di seguito la Top 10 compilata dalla redazione del sito TorrentFreak.

House of the Dragon; The Boys; Shogun; Arcane; The Penguin; Fallout; Reacher; Silo; Dune: Prophecy; Halo.

Vale la pena sottolineare che i dati sono stati elaborati analizzando esclusivamente il traffico BitTorrent, dunque il volume degli scambi effettuati dagli utenti attraverso i network peer-to-peer che sfruttano questo protocollo, senza prendere in considerazione le piattaforme di streaming illegale e altre risorse utilizzate per la riproduzione non autorizzata degli episodi. Tra le fonti prese in esame c’è I Know. Non sono inclusi gli anime.

Diamo infine uno sguardo al passato, con l’elenco delle serie TV più piratate dal 2007 a oggi. Da notare il dominio incontrastato di Game of Thrones (in Italia intitolato Il Trono di Spade) per ben sei anni di seguito e l’alternanza tra Heroes e Lost in quella che sembra un’epoca ormai lontana. Lo scorso anno ha invece svettato la prima stagione di The Last of Us.