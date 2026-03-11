Server in 105 paesi per ExpressVPN: attiva -81% con 4 mesi gratis

Immagina di essere un cybercriminale a caccia di dati personali: dove sceglieresti di agire per prendere di mira le tue vittime? Le reti Wi-Fi pubbliche, per definizione più accessibili e meno sicure, sono tra i bersagli preferiti dei malintenzionati ed è per questo che è bene proteggersi quando le si utilizza in viaggio, magari nella sala di attesa in aeroporto o in stanza una volta arrivati in albergo. Una soluzione come quella proposta da ExpressVPN (scopri la promo) è efficace in quanto applica una crittografia al traffico dati in entrate e in uscita, rendendolo illeggibile.

Non perdere la nuova promozione di ExpressVPN

Non è l’unico vantaggio incluso: ci sono anche migliaia di server in 105 paesi del mondo, per navigare attraverso un indirizzo IP geolocalizzato a tua scelta. Questo ti permette ad esempio di aggirare le censure imposte dai governi e i blocchi territoriali delle piattaforme per l’accesso ai contenuti. Puoi configurare la Virtual Private Network su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea così da tenere al sicuro smartphone, tablet, computer e non solo. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi e l’elenco completo delle funzionalità sul sito ufficiale del servizio.

Scegli la formula che preferisci tra Base, Avanzato e Pro: grazie allo sconto fino all’81% oggi hai la possibilità di attivare l’abbonamento di 2 anni a ExpressVPN con prezzi da soli 2,09 euro al mese, ottenendo inoltre 4 mesi extra gratis di accesso senza limitazioni.

È incluso anche ExpressMailGuard, il servizio di inoltro privato delle email che ti aiuta a proteggere la tua casella di posta elettronica e la tua identità. Nei due piani più avanzati c’è poi la eSIM di holiday.com per comunicare e navigare da ogni parte del mondo, dicendo addio alle preoccupazioni per le spese di roaming.