 Server in 105 paesi per ExpressVPN: attiva -81% con 4 mesi gratis
È disponibile la nuova promozione di ExpressVPN che taglia il prezzo fino all'81% e aggiunge ben 4 mesi extra gratis all'abbonamento.
Immagina di essere un cybercriminale a caccia di dati personali: dove sceglieresti di agire per prendere di mira le tue vittime? Le reti Wi-Fi pubbliche, per definizione più accessibili e meno sicure, sono tra i bersagli preferiti dei malintenzionati ed è per questo che è bene proteggersi quando le si utilizza in viaggio, magari nella sala di attesa in aeroporto o in stanza una volta arrivati in albergo. Una soluzione come quella proposta da ExpressVPN (scopri la promo) è efficace in quanto applica una crittografia al traffico dati in entrate e in uscita, rendendolo illeggibile.

Non perdere la nuova promozione di ExpressVPN

Non è l’unico vantaggio incluso: ci sono anche migliaia di server in 105 paesi del mondo, per navigare attraverso un indirizzo IP geolocalizzato a tua scelta. Questo ti permette ad esempio di aggirare le censure imposte dai governi e i blocchi territoriali delle piattaforme per l’accesso ai contenuti. Puoi configurare la Virtual Private Network su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea così da tenere al sicuro smartphone, tablet, computer e non solo. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi e l’elenco completo delle funzionalità sul sito ufficiale del servizio.

La promozione di ExpressVPN

Scegli la formula che preferisci tra Base, Avanzato e Pro: grazie allo sconto fino all’81% oggi hai la possibilità di attivare l’abbonamento di 2 anni a ExpressVPN con prezzi da soli 2,09 euro al mese, ottenendo inoltre 4 mesi extra gratis di accesso senza limitazioni.

È incluso anche ExpressMailGuard, il servizio di inoltro privato delle email che ti aiuta a proteggere la tua casella di posta elettronica e la tua identità. Nei due piani più avanzati c’è poi la eSIM di holiday.com per comunicare e navigare da ogni parte del mondo, dicendo addio alle preoccupazioni per le spese di roaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
11 mar 2026
