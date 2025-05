Server solo RAM con Surfshark VPN, ora a 2,19€ al mese

Surfshark conferma il suo ruolo da protagonista nel settore delle VPN, non solo per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, ma anche per l’attenzione alla sicurezza degli utenti. Uno degli aspetti più interessanti riguarda infatti la tecnologia dei server solo RAM: tutti i server Surfshark operano esclusivamente su memoria volatile, il che significa che non esiste alcuna possibilità di archiviazione permanente dei dati.

Ad ogni riavvio, tutte le informazioni vengono automaticamente cancellate. Questo approccio, oltre a migliorare le performance, garantisce una maggiore tutela della privacy e impedisce eventuali fughe di dati sensibili.

E ora è possibile accedere a queste funzionalità avanzate a un prezzo davvero competitivo. L’offerta attuale di Surfshark consente infatti di sottoscrivere il piano Starter per soli 2,19€ al mese, grazie a uno sconto dell’86% sul prezzo standard. L’abbonamento copre un periodo di 24 mesi, ai quali si aggiungono 3 mesi extra gratuiti, per un totale di 27 mesi di protezione online completa.

Tutte le funzionalità principali di Surfshark VPN

Oltre alla struttura tecnica avanzata, Surfshark mette a disposizione un ricco pacchetto di funzionalità che la rendono una delle VPN più complete sul mercato:

Connessioni illimitate : puoi usare Surfshark su tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente, senza limiti;

: puoi usare Surfshark su tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente, senza limiti; Kill switch automatico , che blocca il traffico internet in caso di disconnessione dalla VPN, evitando esposizioni accidentali;

, che blocca il traffico internet in caso di disconnessione dalla VPN, evitando esposizioni accidentali; CleanWeb , il sistema integrato per bloccare pubblicità, malware e tentativi di phishing;

, il sistema integrato per bloccare pubblicità, malware e tentativi di phishing; Accesso a contenuti con restrizioni geografiche , utile per lo streaming di cataloghi esteri su piattaforme come Netflix, Disney+ o BBC iPlayer;

, utile per lo streaming di cataloghi esteri su piattaforme come Netflix, Disney+ o BBC iPlayer; Crittografia AES-256, lo standard più elevato per la protezione dei dati.

L’offerta è disponibile per un tempo limitato ed è ideale per chi cerca una VPN veloce, sicura e accessibile, con server ottimizzati, policy no-log e una delle migliori assistenze clienti del settore. Per approfittarne vai sul sito di Surfshark.