Server VPN virtuali vs fisici: differenze e impatto su sicurezza e prestazioni

Se sei capitato su questo articolo probabilmente ti stai chiedendo quale sia la soluzione migliore per te e per le tue attività tra server VPN virtuali e server fisici. Prima di tutto occorre precisare di cosa si tratta prima di comprendere meglio differenze e impatto su sicurezza e prestazioni. Una rete privata virtuale è un servizio che offre server, posizionati in tutto il mondo, ai quali puoi connetterti con i tuoi dispositivi, indipendentemente dal luogo fisico in cui ti trovi. Questi forniscono una connessione privata e anonima in grado di proteggere la tua privacy. NordVPN è un’ottima scelta.

Invece, un server fisico è una macchina fisica che fornisce servizi ad altri dispositivi definiti client. Questa scelta richiede una progettazione e quindi l’acquisto di un hardware e la scelta di un sistema operativo. Inoltre, richiede un posto fisico dove collocare il server. Sfruttando la tecnologia VPS puoi dividere un server fisico in tanti piccoli server virtuali disponibili agli utenti.

Server VPN virtuali: quali vantaggi

Scegliere server VPN virtuali garantisce una maggiore sicurezza. Infatti, questi incanalano tutte le tue informazioni, in entrata e in uscita, attraverso un tunnel criptato. Questo non fa altro che rendere anonima la tua attività online con crittografia di livello superiore impossibile da violare. NordVPN è un’ottima scelta.

Infatti, questa VPN mette a tua disposizione oltre 6100 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. Tra l’altro, con una piccola opzione aggiuntiva, puoi anche farti assegnare un server dedicato italiano. In questo modo puoi svolgere qualsiasi attività senza finire in fastidiose black list o senza dover superare verifiche da parte di siti che vogliono accertarsi che tu non sia un robot.

Quindi puoi cambiare posizione virtuale quante volte vuoi. In questo modo, grazie ai server disponibili, accedi a qualsiasi contenuto senza dover sottostare a censure, georestrizioni e blocchi regionali. A questo si unisce anche la larghezza di banda illimitata fornita dai server VPN di NordVPN che assicura prestazioni elevate indipendentemente da traffico dati e limitazioni degli operatori telefonici.