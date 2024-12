Serverplan ha la soluzione per migliorare la gestione di tanti siti web

Chi lavora in una web agency o ha diversi siti da gestire conosce molto bene la difficoltà (e il tempo che richiede) di tenere tutto sotto controllo. L’Hosting Reseller è uno strumento pensato appositamente per questo tipo di realtà con l’obiettivo di semplificare la gestione di più progetti web, ottimizzando il lavoro, riducendo i tempi e garantendo sempre il massimo delle prestazioni. L’offerta di Serverplan con i suoi piani Linux e Windows è particolarmente interessante. Scopri il piano reseller più adatto al tuo lavoro.

Caratteristiche e vantaggi dell’hosting reseller di Serverplan

L’offerta di Serverplan si caratterizza per uno spazio su dischi SSD NVme di diverso taglio (fino a 150 GB) in grado di garantire prestazioni elevate sia per i siti web che per le applicazioni. L’altro elemento distintivo è rappresentato dai pannelli di controllo preinstallati che facilitano la gestione di siti, e-mail, applicazioni e database. All’interno del dominio principale è poi possibile creare un numero illimitato di sottodomini così da avere massima libertà per la gestione dei progetti dei propri clienti.

Serverplan assicura anche un’assistenza h24 7 giorni su 7 integrando sistemi di sicurezza avanzati (come gli anti-malware) e sistemi di backup su storage esterni per facilitare ogni ripristino dei dati.

Scegliendo l’Hosting Reseller Multidominio di Serverplan si ha una gestione centralizzata che semplifica il controllo e l’intervento su tutti i siti da seguire con la possibilità di prevedere una personalizzazione delle offerte per i singoli clienti offrendo un servizio come un provider a tutti gli effetti. Potendo ospitare un numero illimitato di domini ogni web agency ha una prospettiva di crescita senza limiti, potendo aggiungere nuovi progetti al proprio portafoglio clienti.

Tre i piani disponibili: Reseller Basic (a 27€ + IVA al mese), Reseller Plus (a 43€ + IVA al mese) e Reseller Pro (a 58€ + IVA al mese) sia per sistemi operativi Linux che Windows.