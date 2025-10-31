 Serverplan: sconto del 50% sui VPS Hosting fino al 31 ottobre
Serverplan propone soluzioni VPS Hosting Linux e Windows con sconto del 50% per i primi tre mesi. Alte prestazioni, infrastruttura VMware e assistenza H24.
Nel mondo del web hosting, dove velocità, sicurezza e flessibilità determinano il successo di un progetto digitale, le soluzioni VPS Hosting di Serverplan rappresentano l’equilibrio ideale tra potenza e convenienza. Oggi, grazie alla promo con il 50% di sconto sui primi tre mesi (valida fino al 31 ottobre 2025), è possibile accedere alle prestazioni di un server dedicato a un costo estremamente competitivo. Con un Virtual Private Server puoi gestire siti web ad alto traffico, e-commerce o applicazioni professionali in un ambiente isolato, sicuro e completamente personalizzabile.

Scopri l’offerta di Serverplan

Promo fino al 31 ottobre 2025: sconto 50% sui VPS Hosting

Fino al 31 ottobre 2025, Serverplan offre il 50% di sconto sui piani VPS Hosting per i primi tre mesi di attivazione, ad esclusione delle soluzioni VPS 1, VPS 2 e VPS 3. I canoni partono da 5 euro/mese per configurazioni base e arrivano a 290 euro/mese per la versione Large (IVA esclusa). Tutte le soluzioni includono storage SSD NVMe, traffico illimitato e possibilità di upgrade hardware.

VPS Managed o Full Access: due livelli di controllo

Serverplan consente di scegliere tra modalità Managed e Full Access, per adattarsi a ogni esigenza tecnica.

  • VPS Managed: assistenza tecnica H24, monitoraggio continuo e interventi automatici di ripristino.

  • Full Access: totale autonomia con accesso root e libertà d’installare software personalizzati.

In entrambi i casi, è possibile attivare pannelli di controllo cPanel o Plesk preinstallati, migrare gratuitamente i dati da altri provider e installare oltre 60 CMS con un solo click, da WordPress a Magento.

Sicurezza, certificazioni e datacenter italiano

Tutti i VPS di Serverplan sono ospitati in datacenter italiani certificati ISO 9001, ISO 27001, CISPE e ACN, conformi al GDPR. La protezione firewall, la scansione malware e i backup automatici assicurano un ambiente affidabile e conforme agli standard di sicurezza più elevati.

Personalizzazione e crescita senza limiti

Con il sistema VMware vCloud e Octopus, puoi anche creare ambienti di sviluppo e produzione completamente personalizzati. Il pannello di controllo consente di aumentare o ridurre in tempo reale CPU, RAM e storage in base alle esigenze del progetto. Questa flessibilità rende le soluzioni Serverplan ideali per e-commerce, agenzie digitali e sviluppatori che cercano prestazioni elevate e totale indipendenza senza costi di infrastruttura fisica. Per conoscere l’offerta completa di Serverplan VPS Hosting clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 31 ott 2025

31 ott 2025
