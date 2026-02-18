Da Serverplan tante interessanti novità: nuova area clienti e checkout aggiornato

Tempo di grandi novità in casa Serverplan, il provider italiano specializzato nei servizi di web hosting. Tutti gli utenti possono ora beneficiare di una nuova area clienti e un checkout aggiornato, novità che puntano a rendere l’acquisto e la gestione dei prodotti Serverplan più semplice.

Flessibilità e semplificazione sono le due nuove parole d’ordine associate all’area riservata; riprogettazione che investe anche la procedura di pagamento, con i clienti che da oggi possono vantare un maggiore controllo su tutti i passaggi che portano al completamento dell’ordine. Un’attenzione, quella per la fase di check-out, giustificata per la sua importanza nell’acquisto di un hosting o un dominio.

Dashboard più intuitiva

La nuova dashboard dell’area clienti offre un’immediata panoramica di tutti gli elementi più importanti, a partire dalla lista degli ordini in scadenza, con la data di scadenza ben in evidenza e la possibilità di rinnovare con un solo click.

Nella sezione dei pagamenti vengono invece mostrate le transazioni che non hanno ancora visto il semaforo verde. Da qui è possibile completare il pagamento nell’immediato, con la garanzia che nessuna operazione rimanga in sospeso. Tra le altre cose, gli utenti possono sempre vedere la cifra del credito prepagato, in modo da avere sotto controllo il saldo.

Una nuova lista degli ordini

Cambiamenti importanti anche per la tradizionale lista degli ordini. L’ultimo aggiornamento di Serverplan ha introdotto la possibilità di ordinare gli ordini per id, data scadenze od ordine alfabetico. Inoltre una nuova colonna dedicata al rinnovo automatico, al fine di mostrare subito i servizi che si rinnoveranno in automatico senza necessità di azioni manuali.

Debuttano inoltre nuovi filtri di ricerca avanzati, che danno modo agli utenti di selezionare i loro ordini in base allo stato. Di conseguenza, trovare ciò che si desidera è oggi più rapido e intuitivo: ringrazieranno, in maniera particolare, quegli utenti che gestiscono una marea di servizi contemporaneamente.

Credito prepagato potenziato

A proposito di pagamenti, Serverplan ha esteso il credito prepagato, adesso utilizzabile per l’acquisto o rinnovo di qualsiasi servizio del proprio account. Prima, invece, poteva essere usato soltanto per i domini.

La nuova centralità del credito prepagato è evidenziata anche dalla possibilità di impostarlo come metodo di pagamento predefinito per i rinnovi automatici. Così facendo, la gestione delle scadenze diventa più semplice, scongiurando un mancato pagamento e, di conseguenza, un’interruzione del servizio.

Gli utenti Serverplan possono ricaricare il credito potenziato quando lo desiderano e utilizzarlo quando meglio credono, sia per i nuovi ordini che per i rinnovi.

Il bundle

All’elenco delle novità presentate da Serverplan si aggiunge la nuova soluzione per i servizi email PEC, SSL e Powermail, ora acquistabili in bundle. Si tratta di una soluzione che consente da una parte di rendere più veloce l’acquisto e dall’altra di sfruttare gli sconti riservati ai pacchetti.

L’azienda specifica che il bundle in sé non ha una scadenza, resta cioè disponibile fino a quando l’utente non configura i servizi presenti all’interno. I prodotti creati però, questi sì, presentano una data di scadenza, che parte dal giorno della configurazione seguendo poi il consueto ciclo di fatturazione.

Semplificazione dei metodi di pagamento

Come abbiamo già ripetuto più volte nel corso dell’articolo, con l’ultimo aggiornamento Serverplan ha voluto migliorare le varie fasi di checkout, consapevole della loro importanza all’interno di un provider che offre diversi tipi di servizi IT. In tal senso, una delle principali novità riguarda la memorizzazione delle carte di credito o del proprio account PayPal direttamente dalla scheda relativa ai metodi di pagamento.

In questo modo, ogni operazione risulta più veloce, a tutto vantaggio dell’esperienza utente. Avere poi un metodo di pagamento preferito permette anche di attivare il rinnovo automatico con un solo click. Volendo, inoltre, si può rimuovere in qualsiasi momento un metodo di pagamento scaduto o che non si vuole più usare.

Nuovo strumento di migrazione ordini

Un’altra interessante novità è il nuovo strumento di migrazione ordini, grazie al quale si può trasferire un servizio da un’area clienti Serverplan a un’altra in modo semplice e intuitivo. La procedura è infatti interamente guidata, dunque alla portata di tutti, anche di chi non ha alcuna competenza informatica.

Si tratta di una soluzione ideale per chi è titolare di più account o si trova a gestire servizi per conto di terze persone, poiché consente di centralizzare l’intera procedura in modo veloce e ordinato, senza possibilità di errore.

Autenticazione a due fattori e aggiunta del numero di cellulare

L’ultimo aggiornamento dell’area clienti e del checkout di Serverplan rappresenta il momento ideale per accertarsi di avere un profilo protetto. In primo luogo, si consiglia di abilitare l’autenticazione a due fattori, disponibile tramite le Impostazioni Account della propria area riservata. Fatto questo, è la volta di aggiornare o aggiungere il proprio numero di cellulare, per rendere più agevole e sicuro il recupero dell’account ovunque ci si trovi.

Non resta, dunque, che scoprire e iniziare a usare le nuove funzionalità introdotte in seguito al recente aggiornamento. I servizi disponibili e le relative offerte disponibili sono consultabili su questa pagina di Serverplan.