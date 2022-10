Servizi VPN sempre più importanti, ecco il motivo

Torniamo a parlare dei servizi VPN e della loro utilità in quanto consentono di navigare in Internet in totale sicurezza e anonimato, nonché di accedere a siti web bloccati o oscurati in alcuni Paesi.

Oggi ci concentreremo sul perché le VPN sono così importanti, parlando di una rete virtuale in particolare: NordVPN.

Un numero sempre maggiore di utenti si approcciano a questo mondo, ma soltanto pochi di loro comprendono i reali vantaggi legati all’utilizzo di questo servizio di protezione della privacy sul Web.

Ma quali garanzie da una VPN? Innanzitutto, grazie a essa, tutti i messaggi che invia o riceve un utente su WhatsApp, Skype e i social in genere sono anonimi, sicuri, protetti e inaccessibili.

Inoltre, chi usa una VPN di qualità come NordVPN, quindi veloce e stabile, potrà giocare online proteggendo le proprie credenziali ed evitando che un hacker le rubi, ma anche bypassare i blocchi IP imposti da alcune nazioni.

C’è di più nei servizi VPN

Non tutti i servizi VNP riescono a garantire realmente la protezione necessaria quando gli utenti utilizzano le reti Wi-Fi pubbliche.

Certo, permettono di navigare gratuitamente in assenza di connessione dati, ma quelli personali sono esposti agli attacchi hacker finalizzati al furto di password, soprattutto quelle inerenti ai conti correnti online e alle carte di credito.

Invece, con NordVPN questo problema non esiste. In più è capace di impedire a Google il tracciamento delle ricerche sui siti Web, quelli visitati e tutto ciò che ne consegue.

Insomma, la privacy sarà sempre protetta e al sicuro dall’attività di “spionaggio” di Google, che non potrà più conoscere i siti Web che si visitano e ciò che si fa durante il collegamento a Internet.

Ma c’è di più: acquistando adesso NordVPN cliccando qui si potrà approfittare del Black Friday e acquistare il prodotto con uno sconto del 63%.

