Servizio clienti e IA: te lo offre solo Tidio. Crea un account gratuito

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare il tuo servizio clienti, aumentare le conversioni e creare esperienze d’acquisto personalizzate, Tidio è la risposta alle tue esigenze. Con Tidio, puoi raggiungere i cuori dei tuoi clienti offrendo un servizio eccezionale, grazie all’automazione e all’Intelligenza Artificiale. Vuoi rispondere alle domande in tempo reale, 24/7? Con Tidio, è possibile. E molto altro ancora: apri un account gratuito.

Tutti i vantaggi di Tidio e dell’Intelligenza Artificiale

Ogni interazione conta e con Tidio, puoi coinvolgere attivamente i prospect per stimolare conversazioni significative. Personalizza i messaggi e gli sconti in base alla loro cronologia di navigazione, migliorando così la fidelizzazione dei clienti. Tidio ti permette inoltre di monitorare in tempo reale quali prodotti stanno visualizzando i visitatori del tuo sito web. Avvia conversazioni attraverso il widget di chat per fare raccomandazioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono la conversione.

La piattaforma riconosce i clienti abituali, consentendoti di visualizzare la loro cronologia di acquisti e offrire suggerimenti personalizzati. Raccogli informazioni preziose attraverso sondaggi pre-chat e ricevi feedback per valutare le tue prestazioni e migliorare i tuoi servizi. Potrai anche collegare a Tidio a decine di strumenti e piattaforme di e-commerce in meno di 5 minuti, tra cui Shopify, WordPress, Wix, e molti altri. Gestisci tutte le comunicazioni con una sola soluzione.

Tra le ultime e più entusiasmanti funzionalità rilasciate da Tidio c’è Lyro AI, il primo chatbot conversazionale AI progettato appositamente per le piccole e medie imprese. Questo rivoluzionario assistente virtuale è in grado di risolvere automaticamente fino al 70% dei problemi dei clienti. Ecco cosa può fare:

Fornire assistenza personalizzata

Dare risposte complesse per risolvere i problemi dei tuoi clienti grazie all’apprendimento delle FAQ

dei tuoi clienti grazie all’apprendimento delle FAQ Semplice da utilizzare , anche per chi non ha particolari competenze di programmazione

, anche per chi non ha particolari competenze di programmazione Ambiente di prova in cui valutare le risposte di Lyro

Attivazione in meno di tre minuti e supporto continuo ai clienti 24/7

In breve, Tidio è il tuo partner di fiducia che ti aiuta a migliorare il servizio clienti, aumentare le conversioni e offrire esperienze d’acquisto personalizzate. Non perdere l’opportunità di trasformare il modo in cui interagisci con i tuoi clienti: apri il tuo account gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.