Set cacciaviti di precisione: 28pz in una box di cui non rinunciare

Fanno comodo e sono pratici da tenere sia in casa che nel proprio kit. Il set di cacciaviti di precisione di HOTO è eccellente perché contenuto in una box dalle dimensioni compatte e super pratica per avere ciò di cui hai bisogno a pronta disposizione. 28 pezzi e punte magnetiche: la qualità è di casa. Se sei interessato collegati e acquistalo su Amazon, costa appena 13,67€ con il doppio coupon disponibile, fai presto.

Cacciaviti di precisione: il set HOTO è quello giusto

Tra i più acquistati nella sua categoria, il set di HOTO rappresenta quello che hai sempre cercato: un kit completo di custodia piccolo e portatile. Ben 28 pezzi al suo interno per avere a disposizione tutto quello di cui hai bisogno e armeggiare con le tue operazioni fai da te.

Il set, in modo particolare, è composto da una impugnatura e diverse punte di vario genere. 11 categorie suddivise tutte in punte di precisione da C4 x 28 millimetri tra cui varianti Phillips, Torx, Esagonali, Triangolari, Piatte e così via.

Il design magnetico garantisce il blocco istantaneo della punta nella base e una stabilità eccellente per non doverti fermare nel bel mezzo dei tuoi lavori. Il materiale impiegato, invece, è l’acciaio S2 con una durezza che raggiunge i 60 HRC per un sistema completamente durevole e robusto e di cui non potrai più fare a meno.

Anche la scatola, la quale ha la dimensione di uno smartphone, ha un coperchio magnetico.

Insomma, con il doppio coupon e per appena 13,99€ questo set di cacciaviti di precisione da 28 pezzi di HOTO è quello giusto. Collegati su Amazon e approfitta della promozione con un solo click.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.