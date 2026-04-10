 Set cacciaviti di precisione 115-in-1 a 6,58€: affare su Amazon Haul
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Set cacciaviti di precisione 115-in-1 a 6,58€: affare su Amazon Haul

Tutte le punte di cui avrai mai bisogno sono in questo set cacciaviti di precisione 115-in-1: lo trovi a prezzo stracciato su Amazon Haul.
Set cacciaviti di precisione 115-in-1 a 6,58€: affare su Amazon Haul
Tecnologia Mobile
Tutte le punte di cui avrai mai bisogno sono in questo set cacciaviti di precisione 115-in-1: lo trovi a prezzo stracciato su Amazon Haul.

Tutto ciò di cui avrai mai bisogno per riparare lo smartphone, il tablet, il computer o la console è nel set cacciaviti di precisione 115-in-1 che oggi trovi a soli 6,58 euro su Amazon Haul. È un box da tenere sempre a portata di mano, per ogni eventualità, che ti permetterà di aprire ogni dispositivo in modo semplice, pratico e veloce, senza doverti rivolgere all’assistenza.

Compra il set a 6,58 euro

Set cacciaviti di precisione 115-in-1

Ci sono le punte di tipo Torx con la tipica stella a 6 estremità per le viti molto comuni nell’informatica, quelle Hex con profilo esagonale a brugola, le classiche a taglio, quelle a croce, le Nut Driver con inserti femmina per i dadi, le Y-Type utilizzate da prodotti come quelli Nintendo e Apple, le Pentalobe e le MID specifiche per gli iPhone, quelle a triangolo, le Pozidriv (si usano meno di frequente, ma è sempre meglio averle), quelle a sezione quadrata, le U-Type a forcella con dentini laterali e le Phillips 2 con un inserto speciale. A questo si aggiunge un estrattore per le SIM. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Tutte le punte incluse nel set cacciaviti di precisione 115-in-1

Oltre al cacciavite su cui montarle ci sono accessori extra come una prolunga flessibile per raggiungere le posizioni più difficili, una pinzetta antistatica per non danneggiare i componenti, strumenti in plastica per sollevare i connettori senza graffiarli, un adattatore per utilizzare le punte su un avvitatore e una piccola ventosa per sollevare delicatamente i display.

Gli strumenti inclusi nel set cacciaviti di precisione 115-in-1

Tutto questo, come già scritto, al prezzo di soli 6,58 euro. È impossibile pensare di trovare un kit di questo genere in negozio con una spesa così conveniente: il merito è dell’offerta in corso su Haul con disponibilità immediata.

Set di cacciaviti di precisione 115 in 1, set di micro cacciaviti, kit di strumenti elettronici per riparazione telefono, computer, PC, PS4, PS5

Set di cacciaviti di precisione 115 in 1, set di micro cacciaviti, kit di strumenti elettronici per riparazione telefono, computer, PC, PS4, PS5

6,58
Vedi l’offerta

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà acquistabile il set cacciaviti di precisione 115-in-1: farà gola a molti, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung porta One UI 8.5 e AirDrop su altri modelli, anche l'A36

Samsung porta One UI 8.5 e AirDrop su altri modelli, anche l'A36
Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay

Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay
Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon

Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon
Il prezzo del motorola edge 60 NEO è sceso così tanto su eBay da essere un best buy

Il prezzo del motorola edge 60 NEO è sceso così tanto su eBay da essere un best buy
Samsung porta One UI 8.5 e AirDrop su altri modelli, anche l'A36

Samsung porta One UI 8.5 e AirDrop su altri modelli, anche l'A36
Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay

Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay
Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon

Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon
Il prezzo del motorola edge 60 NEO è sceso così tanto su eBay da essere un best buy

Il prezzo del motorola edge 60 NEO è sceso così tanto su eBay da essere un best buy
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 apr 2026
Link copiato negli appunti