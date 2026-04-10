Set cacciaviti di precisione 115-in-1 a 6,58€: affare su Amazon Haul

Tutto ciò di cui avrai mai bisogno per riparare lo smartphone, il tablet, il computer o la console è nel set cacciaviti di precisione 115-in-1 che oggi trovi a soli 6,58 euro su Amazon Haul. È un box da tenere sempre a portata di mano, per ogni eventualità, che ti permetterà di aprire ogni dispositivo in modo semplice, pratico e veloce, senza doverti rivolgere all’assistenza.

Set cacciaviti di precisione 115-in-1

Ci sono le punte di tipo Torx con la tipica stella a 6 estremità per le viti molto comuni nell’informatica, quelle Hex con profilo esagonale a brugola, le classiche a taglio, quelle a croce, le Nut Driver con inserti femmina per i dadi, le Y-Type utilizzate da prodotti come quelli Nintendo e Apple, le Pentalobe e le MID specifiche per gli iPhone, quelle a triangolo, le Pozidriv (si usano meno di frequente, ma è sempre meglio averle), quelle a sezione quadrata, le U-Type a forcella con dentini laterali e le Phillips 2 con un inserto speciale. A questo si aggiunge un estrattore per le SIM. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Oltre al cacciavite su cui montarle ci sono accessori extra come una prolunga flessibile per raggiungere le posizioni più difficili, una pinzetta antistatica per non danneggiare i componenti, strumenti in plastica per sollevare i connettori senza graffiarli, un adattatore per utilizzare le punte su un avvitatore e una piccola ventosa per sollevare delicatamente i display.

Tutto questo, come già scritto, al prezzo di soli 6,58 euro. È impossibile pensare di trovare un kit di questo genere in negozio con una spesa così conveniente: il merito è dell’offerta in corso su Haul con disponibilità immediata.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà acquistabile il set cacciaviti di precisione 115-in-1: farà gola a molti, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.