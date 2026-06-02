 Nothing Phone (4a): concreto, affascinante nel design e al giusto prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nothing Phone (4a): concreto, affascinante nel design e al giusto prezzo

Il Nothing Phone (4a) è uno smartphone molto concreto, con un design unico e un software intuitivo che oggi puoi avere e al giusto prezzo.
Nothing Phone (4a): concreto, affascinante nel design e al giusto prezzo
Tecnologia Mobile
Il Nothing Phone (4a) è uno smartphone molto concreto, con un design unico e un software intuitivo che oggi puoi avere e al giusto prezzo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Se vuoi ottenere uno smartphone unico che non passa inosservato approfitta di questa promozione straordinaria che ti stiamo segnando. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Nothing Phone (4a) a soli 399 euro, invece che 449 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Con lo sconto del 11% potrai risparmiare 50 euro sul totale e portartelo a casa al prezzo più basso finora registrato su Amazon. Puoi scegliere inoltre tra diverse colorazioni, sempre con lo stesso sconto, e potrai decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

Nothing Phone (4a) è unico e inimitabile

Il Nothing Phone (4a) è uno smartphone unico e inimitabile, garantisce ottime performance e a questa cifra è sicuramente da prendere senza pensarci un secondo di più. A bordo troviamo il potente Snapdragon 7s Gen 4 supportato in questa versione da 12 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore e 256 GB di memoria interna per archiviare ciò che vuoi. Mentre il sistema operativo è il Nothing OS 4.1 basato su Android 16 ed è caratterizzato da funzioni estremamente intuitive e fluide.

{title}

Ha un generoso display AMOLED da 6,78 pollici protetto da una Corniing Gorilla Glass 7i con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit. Non è leggerissimo, con un peso di 204 grammi e uno spessore di 8,6 mm, ma garantisce robustezza e la certificazione di grado IP64 per resistere all’acqua e alla polvere. Ottima la fotocamera principale con sensore da 50 MP e quella frontale con sensore da 32 MP, nonché la batteria da 5080 mAh con ricarica veloce da 50 W.

Acquistalo in offerta su Amazon

Insomma un grandissimo smartphone che oggi potrai avere molto meno del suo prezzo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (4a) a soli 399 euro, invece che 449 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple iPhone 17e a 579€ su eBay con Coupon è un AFFARE

Apple iPhone 17e a 579€ su eBay con Coupon è un AFFARE
5 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al nuovo coupon di giugno

5 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al nuovo coupon di giugno
ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR

ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR
Energia extra ovunque con il Power Bank MagSafe Pieghevole di Anker a 23€

Energia extra ovunque con il Power Bank MagSafe Pieghevole di Anker a 23€
Apple iPhone 17e a 579€ su eBay con Coupon è un AFFARE

Apple iPhone 17e a 579€ su eBay con Coupon è un AFFARE
5 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al nuovo coupon di giugno

5 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al nuovo coupon di giugno
ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR

ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR
Energia extra ovunque con il Power Bank MagSafe Pieghevole di Anker a 23€

Energia extra ovunque con il Power Bank MagSafe Pieghevole di Anker a 23€
Michea Elia
Pubblicato il
2 giu 2026
Link copiato negli appunti