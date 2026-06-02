Nothing Phone (4a): concreto, affascinante nel design e al giusto prezzo

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Nothing Phone (4a) è unico e inimitabile

Il Nothing Phone (4a) è uno smartphone unico e inimitabile, garantisce ottime performance e a questa cifra è sicuramente da prendere senza pensarci un secondo di più. A bordo troviamo il potente Snapdragon 7s Gen 4 supportato in questa versione da 12 GB di RAM che spingono forte sull’acceleratore e 256 GB di memoria interna per archiviare ciò che vuoi. Mentre il sistema operativo è il Nothing OS 4.1 basato su Android 16 ed è caratterizzato da funzioni estremamente intuitive e fluide.

Ha un generoso display AMOLED da 6,78 pollici protetto da una Corniing Gorilla Glass 7i con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nit. Non è leggerissimo, con un peso di 204 grammi e uno spessore di 8,6 mm, ma garantisce robustezza e la certificazione di grado IP64 per resistere all’acqua e alla polvere. Ottima la fotocamera principale con sensore da 50 MP e quella frontale con sensore da 32 MP, nonché la batteria da 5080 mAh con ricarica veloce da 50 W.

Insomma un grandissimo smartphone che oggi potrai avere molto meno del suo prezzo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (4a) a soli 399 euro, invece che 449 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.