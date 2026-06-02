Apple iPhone 17e a 579€ su eBay con Coupon è un AFFARE

Apple iPhone 17e è lo smartphone perfetto per chi cerca un prezzo conveniente senza voler rinunciare all’affidabilità e alla longevità dei telefoni di Casa Cupertino. Oggi lo trovi in offerta su eBay a un prezzo ancora più vantaggioso grazie al nuovo coupon di giugno. Cosa stai aspettando? Confermalo adesso a soli 579 euro! Si tratta di un vero e proprio affare, ma devi essere veloce perché è letteralmente preso d’assalto.

Per ottenere questo super prezzo devi inserire il voucher PSPRGIUN26 nell’apposita casella dedicata ai codici sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Una volta attivato il coupon ottieni un extra sconto che si applica al prezzo già in promozione. In pratica, ottieni un doppio risparmi davvero succulento. Inoltre, con eBay hai anche la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna.

Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple, consiglia assolutamente questo gioiellino: “iPhone 17e unisce prestazioni potenti e funzioni amate dai nostri utenti a un prezzo eccezionale, caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per chi vuole fare l’upgrade alla linea iPhone 17. Con il chip A19 che garantisce prestazioni incredibili, il doppio della capacità storage di base, un sistema di fotocamere più intelligente e una maggiore robustezza, iPhone 17e è pensato per continuare a essere veloce e sicuro e a mantenere il suo valore nel tempo“.

Non perdere altro tempo! Su eBay questa offerta sta spopolando. Presa d’assalto potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di essere veloce e confermare subito l’ordine, prima che sia troppo tardi. Acquista Apple iPhone 17e a soli 579 euro con PSPRGIUN26!