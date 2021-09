Set cacciaviti di precisione 25-in-1: offerta lampo

Una punta per le viti del laptop, un'altra per quelle degli occhiali, un'altra ancora per quelle della console o del tablet: c'è tutto nella custodia in pelle del set 25-in-1 di cacciaviti di precisione proposto oggi in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 15%.

Tutti i cacciavite di cui avrai mai bisogno, approfittane

Qui sotto le 24 punte incluse (Torx, a croce, piatte, a stella, a triangolo, a Y, tonde) a cui si aggiunge un manico presa maneggevole per svitare e avvitare anche negli spazi più stretti. Lo puoi tenere comodamente in tasca, nello zaino o nel cassetto: pesa solo 113 grammi e l'ingombro è di soli 10 centimetri in lunghezza. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi il set 25-in-1 con tutti i cacciaviti di precisione di cui avrai mai bisogno è in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 6,79 euro con spedizione gratuita e immediata per i clienti Prime. Il rating di 4,4/5 stelle delle recensioni certifica la qualità del prodotto.