Set LEGO di Star Wars con Obi-Wan e Darth Vader in offerta Amazon (-25%)

Amazon.it ci permette di sognare con questo fantastico set LEGO di Star Wars che riproduce lo scontro tra Obi-Wan Kenobi e Darth Vader, il suo vecchio apprendista Anakin Skywalker. Il prezzo in offerta è di soli 37,49 euro grazie al 25% di sconto subito applicato sul costo di listino. Con spedizione Prime e disponibilità immediata lo riceverai a casa già domani.

Set LEGO di Star Wars con Obi-Wan e Darth Vader in offerta: che meraviglia

Questo modellino LEGO ti permette di costruire due piattaforme da battaglia rotanti e un supporto traslucido per permettere a Obi-Wan di compiere i suoi proverbiali salti della Forza. La costruzione include anche una funzione pop-up che divide il campo da battaglia con elementi di fuoco, una fornace apribile e un carrello da miniera ribaltabile.

All’interno della confezione sono presenti 4 minifigure LEGO: Obi-Wan Kenobi con spada laser blu, Darth Vader con spada laser rossa, Tala Durith con pistola giocattolo blaster e il droide NED-B con un martello e uno zaino.

Ispirato alla serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi vista di recente su Disney+, questo set LEGO è semplicemente perfetto per ogni fan della leggendaria saga. Il prezzo in sconto è poi veramente eccezionale: 37,49 euro con spedizione Prime inclusa. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.