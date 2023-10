Set LEGO Star Wars Millenium Falcon in OFFERTA ESCLUSIVA PRIME (-12%)

La Festa delle Offerte Prime ti presenta l’occasione che stavi aspettando. Il bellissimo e iconico Set LEGO Star Wars Millenium Falcon è in offerta a soli 136 euro invece di 158. Una promozione attiva solo fino alla mezzanotte di domani e riservata agli abbonati Amazon Prime. Se non lo sei, quindi, iscriviti subito gratis per 30 giorni per usufruire di questo incredibile sconto.

Set LEGO Star Wars Millenium Falcon: una meraviglia in sconto

Questo set LEGO è una replica straordinariamente dettagliata del leggendario Millennium Falcon della saga di Star Wars. Costruirlo è già un’esperienza entusiasmante, ma una volta completato, avrai accesso a infinite avventure interstellari.

Il set include una serie di caratteristiche iconiche che rendono questa astronave LEGO Star Wars davvero speciale. Tra le caratteristiche principali ci sono:

Torretta superiore e inferiore girevoli, con spazio per minifigure LEGO e shooter a molla per combattimenti spettacolari.

Una rampa abbassabile per l’accesso all’interno.

Una cabina di pilotaggio apribile con spazio per due minifigure LEGO.

Una zona di carico con due container.

Un computer di navigazione con sedia girevole.

Un compartimento segreto per il contrabbando.

Divano e tavolo dell’olo-gioco Dejarik.

Cambusa, cuccetta, hyperdrive e strumenti di riparazione.

Ma le sorprese non finiscono qui perché all’interno di questo set troverai una fantastica collezione di personaggi di Star Wars, tra cui Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ognuno completo di accessori originali, tra cui pistole giocattolo blaster.

uno dei set LEGO Star Wars più iconici

