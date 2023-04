Set LEGO Technic Ferrari Daytona: SPLENDIDO e in SUPER OFFERTA (-134€)

Su Amazon è tornato in offerta un set LEGO amatissimo dagli appassionati del genere e amanti delle auto sportive.

Oggi puoi acquistare infatti il set LEGO 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 a soli 315 euro invece di 449,99. Un clamoroso sconto su uno dei migliori set LEGO per adulti disponibili in circolazione.

Set LEGO Ferrari Daytona: una meraviglia da avere

Questo set LEGO per adulti da 3.778 pezzi presenta un modellino da costruire di auto sportiva in scala 1:8, che ricrea con dettagli accattivanti la Ferrari Daytona SP3. Questa vettura è la seconda che entra a far parte del segmento Icona a edizione limitata di Ferrari e rende omaggio ai prototipi Ferrari V12 a motore centrale-posteriore che fecero la storia degli sport motoristici.

Questo modellino da costruire include l’apertura delle porte a farfalla, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori. Puoi ammirare ogni dettaglio del design e della meccanica di questa supercar e goderti il piacere della costruzione.

Progettato in collaborazione con Ferrari il set comprende una targhetta decorata da esposizione e un numero di serie originale che ti permetterà di avere contenuti e altre tipologie di premio online.

Il modellino da costruire è ottimo da esporre come decorazione per la casa o per l’ufficio e ha una confezione esclusiva che include un libretto sulla collaborazione tra i designer LEGO e Ferrari.

Scopri il mondo dell’ingegneria di alto livello e acquista subito il set LEGO 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 con uno sconto di oltre 130 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.