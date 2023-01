Set Trust con Webcam e Cuffie: solo 15 euro su Amazon (-73%)

Amazon.it ha voglia di consolarci tutti per il Blue Monday con offerte irripetibili. Ad esempio, questo set di webcam e cuffie del marchio Trust puoi portartelo oggi a casa a soli 14,99 euro, grazie ad uno sconto clamoroso del 73% sul prezzo di listino. In parole povere risparmierai ben 40 euro. Con spedizione Prime e consegna immediata lo riceverai subito.

Set cuffie e webcam Trust: l’offerta da non perdere

All’interno della confezione troverai un vero e proprio set da casa e ufficio ideale per videochiamate in pieno comfort. La webcam HD da 720p è ideale grazie al suo bilanciamento del bianco automatico e al video nitido in qualsiasi condizione di luce. La posizioni dove vuoi grazie al suo supporto multidirezionale, direttamente sullo schermo o sulla scrivania.

Poi, trovi anche delle pratiche cuffie con microfono regolabile e connessione USB per garantirti una qualità nitida del sonno. Le cuffie sono imbottite e comode con archetto regolabile, controllo volume ed esclusione audio integrato sia per il microfono che per le cuffie.

Il prezzo di tutto questo è, ripetiamo, di soli 14,99 euro. Come spesso accade per queste offerte senza senso ti conviene approfittarne prima che finisca.

