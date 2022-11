Settimana del Black Friday al via su Amazon

Ci siamo: la lunga Settimana del Black Friday su Amazon inizia oggi. Da qui e fino al Cyber Monday del 28 novembre sarà possibile approfittare di offerte, sconti e promozioni su migliaia di prodotti appartenenti a tutte le categorie, incluse ovviamente Informatica ed Elettronica. L’occasione è ghiotta per togliersi uno sfizio o per portarsi avanti con i regali in vista del Natale, risparmiando. Un paio di esempi? Il nuovo Echo Dot di quinta generazione è in sconto del 58% e la Fire TV Stick 4K del 53%.

Amazon: ha preso il via la Settimana del Black Friday

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone può puntare in direzione del Google Pixel 6a in offerta a -110 euro, così da poter contare su aggiornamenti Android garantiti per i prossimi anni. In alternativa, il modello Samsung Galaxy S22 Ultra crolla di ben 379 euro.

In vista dell’arrivo del nuovo digitale terrestre, quale occasione migliore per mettere in salotto una TV 4K? Il modello LG 43UQ75006LF scende di 18o euro. Se invece occorre solo un apparecchio esterno, il decoder DVB-T2 multifunzione di Nokia costa solo 24 euro. Ed è possibile dare uno sguardo alle offerte dello store ufficiale LEGO per trovare il set a mattoncini giusto da mettere sotto l’albero. Sono solo alcune delle migliaia di offerte disponibili da oggi, per dare il via alla stagione più calda dello shopping online, in vista delle festività.

Ricordiamo infine che, in occasione della Settimana del Black Friday, l’e-commerce ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023, senza fretta, così da andare incontro a chi desidera portarsi avanti con i regali di Natale. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

