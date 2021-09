Settimana dell'illustrazione digitale, tanti corsi Domestika Basics da 9,90€

In occasione della settimana dell'illustrazione digitale, i corsi di Domestika Basics sono in sconto a partire da 9,90 euro, con un risparmio fino al 75%. Scegli fra una vasta selezione di corsi a tema digitale quello che fa al caso tuo: ce n'è per tutti i gusti, che tu sia un principiante oppure un utente con esperienza pregressa nel campo.

I Domestika Basics sono molto più di semplici corsi, ma veri e propri pacchetti che hanno come obiettivo quello di illustrare in modo semplice e chiaro i software più utilizzati dai creativi di tutto il pianeta. Ogni lezione è accuratamente costruita e progettata per andare incontro alle esigenze di ogni utente, a partire dagli studenti che si cimentano in una nuova disciplina fino ai professionisti esperti che vogliono espandere le proprie conoscenze.

Sono tantissimi i corsi fra cui poter scegliere, tenuti dai migliori insegnanti di Domestika: dai corsi di introduzione alla suite Adobe (compreso Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign o After Effects) a software come Unity per la realizzazione di videogiochi 3D, fino a programmi più specifici come SketchUp, ZBrush e AutoCAD.

I corsi Domestika Basics a tema digitale sono in offerta a partire da 9,90 euro. L'acquisto di un qualsiasi Domestika Basics dà accesso a tutti i corsi contenuti nel pacchetto, senza dove pagare canoni o costi extra. Quello che acquisti, le lezioni e le risorse offerte dall'insegnante resta tuo, per sempre.