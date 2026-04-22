La Settimana della Tecnologia 2026 su Amazon: le offerte migliori

Dando seguito a quella che è ormai una tradizione, con la primavera è arrivata anche la Tech Week su Amazon: non devi far altro che visitare la sezione dedicata per trovare sconti e promozioni su prodotti di categorie come elettronica, informatica, gaming e smart home. Qui è dove ti segnaliamo le offerte migliori disponibili in questo momento.

Tech Week: è iniziata la Settimana della Tecnologia

Quest’anno la Settimana della Tecnologia andrà avanti fino al 28 aprile. L’evento è organizzato dall’e-commerce in collaborazione con Razer. Concentriamoci dunque su alcuni articoli che garantiscono un ottimo risparmio.

C’è il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10s Ultra Gen 2 proposo con uno sconto del 34% rispetto al listino ufficiale. È il più venduto della categorie.

Ottima anche come idea regalo, la stampante fotografica portatile KODAK Mini 2 Retro 4PASS è in offerta a -15% nel bundle che include 38 fogli pronti all’uso.

Per la videosorveglianza indoor segnaliamo Tapo C200 in promozione a -37% e per quella outdoor il modello Tapo C500 in sconto del 6%.

Il gruppo di continuità Tecnoware 800VA è in offerta a -27% e può tornare molto utile nelle situazioni di emergenza.

Fra i tablet, il modello Samsung Galaxy Tab S10 FE+ da 13,1 pollici è un ottimo affare. Include ben 3 anni di garanzia.

Puoi mettere sulla scrivania la combo Logitech MK540 con tastiera e mouse wireless: la trovi proposta con uno sconto molto interessante, ma solo per poco tempo.

C’è anche l’offerta a tempo -44% per le cuffie wireless on-ear Beats Solo 4, ma il sold out è dietro l’angolo.

Serve una striscia LED multicolore per la casa? Quella di WiZ da 5 metri è segnalata dall’e-commerce con un’inserzione messa in evidenza.

Concludiamo questa prima carrellata con il laptop ASUS Vivobook 15 a -17% sul listino. Integra un display da 15,6 pollici, il processore Intel Core i7-1355U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Tutti i prodotti qui segnalati sono venduti e spediti da Amazon, senza passare da intermediari. Per partecipare alla Tech Week non è necessario l’abbonamento Prime, ma la sottoscrizione permette di ottenere la consegna gratis indipendentemente dall’importo della spesa.