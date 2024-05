Sfrutta il Coupon 45% per avere il Rasoio Elettrico Kibiy a 19€

Assicurati un look sempre perfetto grazie al Rasoio Elettrico Kibiy. Molto apprezzato per la qualità dei materiali a un prezzo molto conveniente, oggi è ancora più vantaggioso acquistarlo su Amazon. Applica il Coupon 45% per averlo a soli 19€ circa appena, invece di 34,99€.

Perfetto per capelli e corpo, questo dispositivo è dotato di una struttura impermeabile, con certificazione IPX7. Nella confezione trovi due lame in ceramica. Una di queste è per depilare le parti intime, grazie a un design a smusso per assicurare una rasatura più sicura.

Rasoio Elettrico Kibiy: la scelta perfetta per ogni uomo

Il Rasoio Elettrico Kibiy è dotato di un motore a batteria potente e longevo. Tra i migliori sul mercato, garantisce una rasatura precisa e veloce al primo colpo. Infatti, riesce a domare anche i capelli più grossi e grassi riducendo anche il rumore.

Siccome è impermeabile, puoi raderti facilmente sotto la doccia. Inoltre, puoi lavarlo in modo profondo senza pericoli sotto l’acqua corrente. Così hai lame e struttura sempre perfette e igienizzate. Grazie alla doppia possibilità di ricarica puoi sfruttare la comodissima base di ricarica o direttamente con USB.

Il simpatico display LCD frontale ti permette di avere sempre sotto controllo la quantità di autonomia residua così da non trovarti con la batteria scarica durante la rasatura. Infine, la luce LED posizionata sul pettine permette una maggiore precisione durante la rasatura. Acquistalo subito a soli 19€ circa appena, invece di 34,99€, attivando il Coupon 45%.