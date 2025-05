Sfrutta la potenza dell'archiviazione cloud con pCloud: maxi sconti sui piani a vita

Con il cloud puoi dire addio alle fastidiose notifiche da spazio di archiviazione pieno. Con una archiviazione in cloud, infatti, puoi accedere ai tuoi file in qualsiasi momento e in ogni parte del mondo. pCloud è la soluzione storage più sicura d’Europa e oggi puoi avere uno dei piani a vita con sconti eccezionali.

Questo servizio di archiviazione cloud protegge i tuoi dati grazie alle rigide leggi svizzere sulla privacy, dato che ha sede in Svizzera. Ogni file viene protetto con la crittografia TLS/SSL e, grazie alla tecnologia di crittografia lato client, solo tu hai le chiavi per decriptare i tuoi documenti.

Sicurezza che si combina con una forte e necessaria accessibilità: grazie alla compatibilità con qualsiasi dispositivo, puoi accedere ai tuoi file in ogni momento, da smartphone, tablet o computer. Sfruttando il player integrato potrai ascoltare la musica o guardare video direttamente dal cloud senza dover scaricare i file ogni volta.

Inoltre, se vuoi inviare file di grandi dimensioni o collaborare su un progetto senza esporre tutte le tue cartelle potrai farlo grazie a un sistema di condivisione intelligente che funziona anche a chi non ha un account. In più, puoi permettere ai collaboratori di aggiungere documenti senza vedere i tuoi contenuti personali.

Una piattaforma potente e flessibile che migliora radicalmente il modo in cui archivi, condividi e proteggi i tuoi file: scopri i piani a vita in offerta.