Chi si trova per lavoro o studio a dover trascorrere parecchie ore alla scrivania ogni giorno sa bene quanto sul lungo periodo possano insorgere problemi alla schiena, al collo e alle articolazioni: colpa di una postura non corretta che può essere risolta grazie ad alcuni semplici accorgimenti come l’utilizzo di uno sgabello ergonomico. Proponiamo qui il modello in vendita su eBay al prezzo di 69,90 euro.

Uno sgabello ergonomico per stare comodi alla scrivania

Con quattro ruote (se lo si desidera possono essere tolte), due dotate di freno. Queste le caratteristiche: altezza seduta regolabile da 39 a 58 centimetri, larghezza dei due traversi della base in metallo (da ruota a ruota) pari a 47,5 centimetri, seduta con larghezza di 41 centimetri e profondità di 30 centimetri, appoggio per le ginocchia con larghezza di 44 centimetri e profondità di 24 centimetri. Tre i colori del rivestimento disponibili ovvero rosso, nero e bluette.

Al prezzo di 69,90 euro è un’occasione per chi sta allestendo una nuova postazione di lavoro e desidera rimanere comodamente seduto alla scrivania anche molte ore ogni giorno, senza poi accusare dolori o fastidi dovuti a una postura scorretta. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 2.000 feedback già ricevuti dagli altri clienti su eBay.