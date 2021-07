Sgabello telescopico, idea GENIALE (fino a 180Kg)

Sei in campeggio mentre accendi il fuoco, ma non hai un appoggio. Vai a pescare, ma non hai una seduta decente. Sei di guardia al barbecue, ma nessuno ti ha portato una sedia (né una birra). Hai trovato un appoggio per il tablet, ma non sai dove sederti. Per fortuna ci sono idee geniali come lo sgabello Fiemach a risolvere problemi come questi. E per fortuna hai ancora qualche giorno di tempo prima di partire per le vacanze con il tuo nuovo sgabello telescopico nel baule.

Lo sgabello telescopico

Idea geniale, ma non certo nuova. Ricordi quei bicchieri retrattili che si vedevano un tempo? Il principio è il medesimo, ma evoluto ed in scala superiore: lo sgabello, infatti, si può estendere e richiudere, diventando alternativamente un appoggio stabile o una piccola borsetta da mettere nello zaino. Appena 1 Kg di peso, 45 cm di altezza, 26 cm il diametro di seduta. Stai prendendo le misure, vero? Ebbene si, sono misure ideali per un comodo sgabello sempre a disposizione per spiaggia, trekking, camping e quant'altro.

Come hai potuto non pensarci prima? Questa è esattamente la soluzione che ci si può mettere in auto per qualsiasi esigenza. Poco meno di 30 euro e lo sgabello telescopico in nylon ad alta resistenza (PA66) è a tua disposizione, pronto a sorreggere fino a 180Kg. Apertura e tenuta sono garantite da 120 serrature e due fibbie esterne consentono il trasporto facilitato a mano. Essendo l'altezza regolabile, può adattarsi facilmente sia ad adulti che a bambini.

Blu, nero o rosso. Lo sconto del 15% vale soltanto per poche ore ancora, ma una genialata simile val ben anche qualche euro in più. L'effetto wow per i tuoi amici è garantito ma, se ti dovessi alzare un attimo, portatelo appresso: basta richiuderlo e nessuno ti prenderà il posto.