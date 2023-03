SGIN PC Portatile a un prezzo mai visto prima (-72%)

Un PC portatile adatto a qualsiasi vostra esigenza che vi aiuterà durante le vostre sessioni di studio o lavoro? In super offerta potrete acquistare il PC portatile SGIN a soli 219,99 euro risparmiando ben il 72% sul prezzo originale.

PC portatile SGIN: caratteristiche tecniche

Caratterizzato da prestazioni davvero elevate, il laptop è dotato di elaborazione Intel Celeron N4020C con 128 GB di SSD e 8 GB di RAM DDR4 per svolgere il tutto in modo efficiente e veloce. Con il supporto per la scheda TF e l’espansione SSD da 1 TB, l’ampio spazio di archiviazione offre la massima tranquillità per le attività quotidiane. Il PC portatile è dotato di display IPS HD da 15,6 pollici e frequenza di aggiornamento di 2,8 GHz.

Grazie al sistema operativo Windows 11 originale preinstallato, che supporta vari software per ufficio ed è compatibile con varie applicazioni di intrattenimento convenzionali e audiovisive, non avrete nessun problema per le vostre attività base. Il portatile SGIN si presenta sottile e leggero in quanto pesa solamente 1,62 kg e ha uno spessore di soli 2 cm, che lo rende facile da trasportare ovunque vogliate. Infine è dotato di una batteria agli ioni di litio da 5000 mAh che ha un’autonomia fino a 8 ore.

Il portatile SGIN sarà vostro a soli 219,99 euro risparmiando il 72%.

