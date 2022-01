SGTTX 7 in 1: l'HUB ultracompatto a meno di quello che pensi

Sono ormai anni che ultrabook e MacBook ci hanno abituato ad una connettività piuttosto essenziale e spesso insufficiente. Per questo, anche oggi, ti suggeriamo un’ottimo HUB USB-C, l’SGTTX 7 in 1, un dispositivo estremamente compatto disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad un doppio sconto.

HUB USB Type-C SGTTX 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il design si caratterizza per una scocca monoblocco in lega di alluminio che garantisce robustezza ed agevola la dissipazione del calore. La ragione è principalmente la presenza della porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. L’HUB, infatti, è pienamente compatibile con la specifica Thunderbolt 3, e consente di collegare l’alimentatore del PC direttamente al dispositivo. In questo modo potrai ricaricare il PC, eventuali dispositivi mobili, e trasferire i dati da un’unica porta USB del computer. Non manca una pratica uscita HDMI, indispensabile soprattutto per i professionisti che necessitano di un’area di lavoro più ampia. Questa è in grado di gestire un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K.

Le porte USB Type-A in questo caso sono tre, e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Un’ottima soluzione per chi lavora con grandi flussi di dati, e necessita di un metodo veloce per trasferirli da e a periferiche esterne con HDD, SSD o pendrive. Completa la dotazione un pratico lettore di schede in grado di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Un’aggiunta che senza dubbio fa felici fotografi e videografi che quotidianamente utilizzano questo tipo di supporto. Nel complesso un prodotto davvero comodo da tenere sempre nella borsa o nello zaino del PC. Il suo formato compatto e affidabile, lo rende un alleato perfetto tanto per i professionisti quanto per gli studenti.

