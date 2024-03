Mini PC (Intel, 16/512GB, W11Pro): risparmia con questo coupon

New entry del catalogo Mini PC su Amazon, il modello Sharevdi‎ C8 è già in sconto sull’e-commerce. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. Inoltre, grazie alla staffa VESA inclusa nella confezione, volendo è possibile montarlo dietro al monitor, così da non occupare spazio sulla scrivania. Per approfittare dell’offerta non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Sharevdi‎ C8: specifiche e caratteristiche del Mini PC

Si può contare sul sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e su specifiche tecniche di tutto rispetto. Eccole: processore Intel N100 con chip grafico integrato, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C, ben quattro uscite video (due HDMI e due DisplayPort) con supporto alla risoluzione 4K e due jack audio. Il tutto è racchiuso in un case dal design compatto, con dimensioni pari a ‎13,8×12,7×3,3 centimetri e un peso che si attesta a 390 grammi. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

L’offerta di oggi ti permette di acquistare Sharevdi‎ C8 al prezzo finale di soli 236 euro, approfittando di uno sconto da ottenere con l’attivazione del coupon dedicato. Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno, entro domani, a chi effettua subito l’ordine. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.