Lo strano caso del CEO invisibile di SHEIN

Ordinario, tranquillo, umile , così è descritto Xu Yangtian, fondatore e CEO di SHEIN, da un consulente esterno che fino al 2021 ha collaborato con lui. Il numero uno della società di Nanchino, nonostante sia a capo di un colosso del settore fast fashion, definito VLOP (Very Large Online Platform) dalla Commissione europea, non si è mai mostrato in pubblico. Sul sito ufficiale non c’è una sua fotografia e non ha mai partecipato ad alcuna conferenza.

SHEIN, il CEO introverso che rimane nell’ombra

Si tratta di un unicum, in un contesto online e tecnologico fatto di amministratori delegati e di dirigenti sempre sotto i riflettori, dalle personalità talvolta sopra le righe, elevati a capi carismatici ai quali associare in modo quasi inscindibile un marchio e i suoi prodotti o servizi. Il caso più emblematico è forse quello di Elon Musk, ritenuto fondamentale dai vertici dell’organigramma Tesla e per questo appena premiato con 56 miliardi di dollari.

Rimanere nell’ombra non è invece del tutto un’anomalia per i pezzi grossi dell’ambito tech cinese. Tra gli altri, lo ha fatto in passato anche Jack Ma (Alibaba, Ant Group). Mantenere un basso profilo permette di continuare a gestire il business senza attirare l’attenzione mediatica su di sé, soprattutto se l’attività è quella di una realtà più volte presa di mira da critiche relative alla catena di approvvigionamento, al rispetto dei diritti dei lavoratori e allo sfruttamento dei marchi.

Xu Yangtian, noto anche come Sky Xu e Chris Xu, potrebbe però essere presto chiamato ad esporsi: SHEIN sta pianificando la quotazione sul mercato azionario londinese. Al momento non sono stati pubblicati prospetti, ma la stima è quella che punta a una valutazione intorno ai 64 miliardi di dollari.

La personalità schiva di Xu Yangtian

Attraverso le pagine del South China Morning Post, alcuni dipendenti lo definiscono occhialuto e dal fisico asciutto , dichiarando che talvolta passa inosservato tra lo staff in ufficio. Spesso è protagonista involontario di meme condivisi segretamente dai collaboratori, accompagnati dallo slogan If you have dreams, you are remarkable ( Se hai dei sogni, sei straordinario ). Le immagini sono esclusivamente testuali, non avendo a disposizione fotografie.

Tutto ciò che si conosce a proposito del CEO invisibile e introverso di SHEIN, non riguardante il business, è la residenza permanente a Singapore acquisita, secondo alcuni, anche con l’obiettivo di allentare l’attenzione riservata in passato al suo presunto legame con il governo cinese. Il mercato più importante per la società, a livello di introiti, è quello statunitense.