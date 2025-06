SHEIN nel mirino dell'Europa per i suoi dark pattern

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), l’ufficio europeo che rappresenta le associazioni dei consumatori, ha formalmente sporto una denuncia contro SHEIN per quelli che sono ritenuti i suoi dark pattern. Si tratta di pratiche ingannevoli attuate per spingere i clienti ad acquistare un gran numero di prodotti, più di quanto preventivato visitando il marketplace.

Fast fashion e dark pattern: il caso SHEIN

Se la sponsorizzazione degli articoli venduti è di per sé legittima, in Europa non lo è se la si effettua con modalità in violazione di una direttiva sul tema (Unfair Commercial Practices Directive). Poco importa se il sito è tra le realtà più importanti del panorama fast fashion e ha sede in Cina.

Queste pratiche sono ritenute dannose sia per i consumatori, dal punto di vista finanziario, sia per l’ambiente, a causa della produzione e del successivo scarto di materiale tessile, senza dimenticare i lavoratori impegnati nella realizzazione, spesso sottoposti a condizioni di sfruttamento ed esposti a sostanze chimiche nocive.

La denuncia a SHEIN per i suoi dark pattern è stata presentata da BEUC nella giornata di oggi, 5 giugno 2025, in coordinamento con 25 membri distribuiti in 21 paesi. Per l’Italia c’è Altroconsumo.

Le pratiche ingannevoli contestate

Quali sono le pratiche ingannevoli sulle quali è stata posta la lente d’ingrandimento? Come già scritto, quelle che spingono il cliente a un acquisto quasi compulsivo. Talvolta accade citando la scarsa disponibilità a magazzino ( Solo *** rimasti ) oppure un affare temporaneo ( Vendita flash ), come mostrato dallo screenshot qui sotto. Lo abbiamo appena acquisito dalla homepage del marketplace.

Ci sono poi i messaggi che fermano il visitatore quando sta per abbandonare il sito, sottoponendo forzatamente alla sua attenzione ulteriori promozioni ( Hai diritto alle promozioni, sei sicuro di voler uscire? ). Accade sia sull’interfaccia Web che all’interno dell’applicazione mobile.

BEUC e le altre associazioni coinvolte chiedono dunque alla Commissione europea e alle autorità europee per la tutela dei consumatori di imporre a SHEIN l’interruzione di tali pratiche. E, per quanto riguarda le offerte legate a una scarsa disponibilità dei prodotti, che ne sia dimostrata l’autenticità.

La causa si aggiunge a quella recente avviata a febbraio dal Consumer Protection Cooperation Network e giunta a rilevare diverse violazioni.