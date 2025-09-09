Shelly H&T Gen3: il sensore smart di temperatura e umidità a soli 28€ su Amazon

Con quantità disponibile limitata, al momento la richiesta è oltre il 50% dei pezzi disponibili, su Amazon trovi in offerta l’ottimo sensore smart di temperatura e umidità Shelly H&T Gen3. Cosa stai aspettando? Affrettati! Acquistalo ora a soli 28,30 euro, invece di 39,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo prima che finisca raggiungendo il 100% della disponibilità.

Questo sensore WiFi non ha bisogno di alcun hub per il funzionamento. Inoltre, è anche compatibile con Alexa e Google Home. Così è più facile gestire tutto con i comandi vocali. Abbinato all’app ufficiale potrai controllare e monitorare da remoto, senza alcuna fatica e in modo del tutto intelligente e furbo.

Con Amazon Prime hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Perché scegliere il sensore smart di temperatura e umidità Shelly H&T Gen3

Il sensore smart di temperatura e umidità Shelly H&T Gen3 è la scelta perfetta per te che cerchi semplicità e automazione. Grazie a questo mini dispositivo monitori il clima della tua stanza in modo accurato. Il monitoraggio continuo assicura informazioni certe su temperatura e umidità, così da mantenere un ambiente sano e prevenire la muffa.

Puoi posizionarlo dove vuoi grazie all’alimentazione a batteria di lunga durata, garantendo fino a un anno di autonomia grazie al display e-paper a basso consumo energetico. Nondimeno, puoi anche collegarlo tramite cavo USB-C all’alimentazione continua così da non preoccuparti più dell’autonomia.

Tramite l’app Shelly Smart Control o il tuo assistente vocale puoi controllarlo impostando timer, creando scene e impostando automazioni per la tua casa. La configurazione rapida e la connessione alla rete WiFi immediata rendono questo dispositivo accessibile proprio a tutti. Ora anche grazie al prezzo! Ordinalo subito a soli 28,30 euro su Amazon.