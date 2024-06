Forte sconto su Shelly Plus 1 Mini Gen3: imperdibile

Non è un caso se Shelly Plus 1 Mini Gen3 vanta l’etichetta “Scelta Amazon” nella sua scheda sull’e-commerce: il relè intelligente e Wi-Fi è tra i dispositivi più apprezzati della categoria. Oggi lo trovi in forte sconto (-33%) rispetto al listino ufficiale. Si tratta di un’ottima occasione per trasformare la propria casa in una smart home, facendo leva sulle potenzialità della domotica.

Risparmia su Shelly Plus 1 Mini Gen3 con questa offerta

È l’ideale per automatizzare sistemi come gli impianti di illuminazione, le porte (anche quelle del garage e il cancello), i sistemi di irrigazione e così. Grazie alla connettività wireless può essere controllato da remoto. Come suggerisce il nome, è la terza generazione, migliorata rispetto alle precedenti sotto ogni punto di fista, con processore C38F, 8 MB di memoria flash, un canale da 8 A, supporto per l’alimentazione in corrente alternata e in corrente continua, senza dimenticare il contatto pulito in uscita privo di tensione per carichi superiori a 8 A. L’immagine qui sotto mostra le sue dimensioni, davvero compatte (solo 3,5×2,9 centimetri), così da poterlo installare con facilità ovunque, anche dove c’è poco spazio. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Grazie allo sconto del 33% applicato in automatico (non servono coupon o codici da attivare), oggi hai la possibilità di acquistare Shelly Plus 1 Mini Gen3 al prezzo finale di soli 13,99 euro. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: il consiglio per gli interessati e per gli addetti ai lavori è di metterlo nel carrello in questo momento per non perdere l’occasione.

Inoltre, se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui l’ordine adesso, puoi contare sulla consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari.