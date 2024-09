Shelly Plus 2PM: interruttore a relè smart con misuratore dei consumi in sconto

Per rendere la tua casa ancora più intelligente puoi affidarti a Shelly Plus 2PM, un interruttore a relè smart che ti permette anche di misurare il consumo energetico dei tuoi dispositivi in modo efficace. Oggi puoi acquistare la confezione da 2 pezzi in sconto su Amazon a soli 37,90 euro invece del prezzo consigliato di 59,99.

Come funziona Shelly Plus 2PM, il relè che ti dice anche quanto consumi

Il dispositivo ti permette di sfruttare due canali, ciascuno con una capacità fino a 16 A (massimo 18 A), così da avere la possibilità di controllare due elettrodomestici o circuiti elettrici separati.

Caratteristica principe di questo interruttore a relè smart è, come abbiamo detto, la funzione di misurazione del consumo con cui puoi monitorare in tempo reale l’energia utilizzata dai dispositivi collegati: in questo modo, sarà più semplice ottimizzare il consumo e risparmiare sulla bolletta elettrica.

Funzioni che rendono Shelly Plus 2PM adatto a numerosi scenari, inclusa l’automazione di tapparelle, tende, porte di garage e altri motori bidirezionali. È presente persino una apposita modalità tapparella con cui puoi programmare l’apertura e la chiusura automatica delle tende in base a orari predefiniti.

Tutto questo è gestibile tramite l’app Shelly Smart Control, installabile direttamente sul tuo smartphone, con cui gestire tutti i tuoi dispositivi Shelly da remoto e per ricevere notifiche sugli eventi automatizzati che hai deciso di programmare.

L’acquisto di Shelly Plus 2P ti permette quindi non solo di migliorare l’efficienza energetica della tua casa, ma anche aumentare il comfort e la praticità della tua vita quotidiana. Acquista la confezione da 2 in sconto a soli 37,90 euro invece di 59,99.